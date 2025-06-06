6 июня, 10:24
Началось все с шутки, – известный певец признался, предлагали ли ему стать новым "Холостяком"
Основні тези
- Известный актер Тарас Цимбалюк будет главным героем нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".
- В то же время певец Shumei впервые прокомментировал слухи, что он должен был быть новым "холостяком".
Уже вскоре начнутся съемки нового сезона романтического реалити Холостяк, где главным героем будет известный актер Тарас Цимбалюк. В то же время в сети ходили слухи, что певца Shumei приглашали принять участие в программе.
Он впервые это прокомментировал. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.
Вас также может заинтересовать Никаких ограничений между нами нет, – известный певец заинтриговал заявлением об отношениях с Тиной Кароль