Квиткова, Самбурская и другие: что говорят блогеры на фоне скандала с Анной Алхим

Недавно на праздновании крещения детей блогерши Стаси Макеевой в одном из конкурсов ведущий попросил Анну Алхим спеть песню на украинском языке, на что она закатила глаза. Такая реакция блогерши возмутила сеть.

Алхим публично раскритиковала Елена Мандзюк, которая призывает Службу безопасности Украины обратить внимание на одиозную блогершу. Также Анну осудили ветеран Александр Терен и активист Сергей Стерненко. На фоне скандала уже начинают высказываться другие блогеры. Дело в том, что людей возмутило то, что они молчат, а некоторые до сих пор подписаны на Алхим. Подробнее об этом читайте в материале Show 24.

Кстати Блогер Анна Алхим впервые прокомментировала выезд из Украины на фоне скандала с Мандзюк

Даша Квиткова

На фоне скандала с Анной Алхим к подписчикам обратилась Даша Квиткова. Блогерша заметила, что общается на украинском языке, так же как и ее сын, который живет в стране, которую она любит, в которой она работает, и которой помогает. Квиткова отметила, что уважает "украинский язык, культуру и традиции".

Последние дни я получаю десятки угроз: мне пишут, чтобы я не появлялась на улице, пытаются заблокировать сайт, где мы собираем деньги на лекарства для детей, борющихся с раком. За что? За то, что я не сделала вид, что верю в чью-то "святость"? В стране, борющейся за свободу, меня травят за то, что я не сыграла по чужому сценарию?,

– написала Даша Квиткова.

Даша подчеркнула, что не поддерживает российское, а также – "публичную расправу", "натравливание людей друг на друга под видом "борьбы за справедливость"", "разжигание агрессии и манипуляций, где ради внимания конфликт превращают в личное шоу". Она добавила, что это о собственном эго, а не о "нашей стране или сознании".

Даша Квиткова высказалась на фоне скандала с Анной Алхим / Скриншот из инстаграма

По словам Квитковой, она никогда не была святой, ошибалась и несла за это ответственность. Блогерша понимает и принимает то, что ее могут не любить, но хочет оставаться человеком.

Я не навязываю другим, как им жить. Не определяю, кто имеет право на существование, а кто – нет из-за того, что они не оправдали моих ожиданий. Не требую, чтобы все жили "правильно" – как я решила. Потому что это не о свободе. Это – диктат. А диктат – это метод другой страны, не нашей,

– добавила Даша.

В конце Даша Квиткова отметила, что никакие добрые дела "не дают права на публичную казнь", а также не дают права "считать себя моральной монополией на правду".

Даша Квиткова обратилась к подписчикам / Скриншот из инстаграма

"Я не перестану любить свою страну только потому, что кто-то решил, что имеет право судить меня. Я терплю человечность и объединение, когда трудно. Потому что в любом случае – оставаться человеком важнее, чем... завершите сами", – заявила блогерша.

Заявление Даши Квитковой на фоне скандала с Анной Алхим / Скриншот из инстаграма

Таня Самбурская и Ксюша Манекен

Интересно, что блогерши Таня Самбурская и Ксюша Манекен заговорили о том, что чиновники обворовывают нашу страну. В своих социальных сетях они обратили внимание на одну и ту же ситуацию.

По словам Самбурской, страну обворовывают, "пока мы, дикари, перегрызаем друг другу горло".

Заявления Таня Самбурской и Ксюши Манекен / Скриншоты из инстаграма

Манекен отметила, что "настоящие преступления остаются безнаказанными, потому что люди заняты тем, что решают, кто лучший украинец, и ненавидят друг друга, пока их самих и их будущих детей обворовывают и лишают достойного будущего". Блогерша также резко отреагировала на то, что ее "выгонят из страны".

Я честно не понимаю этого прикола – выгонять кого-либо из государства. Вы пересмотрели "Игру престолов" что ли? Люди, у нас не средневековье. И даже если кто-то нарушает закон в стране, государстве, демократической стране, то его не выгоняют. Его сажают в тюрьму. Это только в племенах изгоняют кого-то,

– сказала Ксюша Манекен.

Ксюша Манекен записала обращение / Видео из инстаграма блогерши

Александр Волошин

На публичный конфликт Елены Мандзюк и Анны Алхим также отреагировал блогер-беглец Александр Волошин. Когда он разобрался в ситуации, то порекомендовал людям "почистить" свои социальные сети от ненужного контента.

Перед этим Волошин высказался об Алхим и назвал ее "человеком с большой душой и сердцем". По словам блогера, Анна не пытается никому понравиться, а это говорит о том, что она более достойный человек, чем Елена Мандзюк.

Аня – человек с большой душой и сердцем. То, что она говорит правду и только то, что думает, часто вызывает сопротивление у людей, но большинство из ее мыслей сидят в голове у каждого. Просто люди боятся себе в этом признаться! Есть вещи, которые я не понимаю в ее видении мира, но на то мы и люди, что мы, с*ка, все разные,

– написал Александр Волошин.

Александр Волошин об Анне Алхим / Скриншот из инстаграма

Стоит заметить, что бывшая военная Евгения Эмеральд выступила против травли Анны Алхим. В то же время она заявила, что не поддерживает образ жизни, действия и нарративы, которые транслирует блогерша.