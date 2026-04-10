После заявлений о давлении и угрозах: пиарщица Тополи прокомментировала громкий скандал с журналисткой
- Пиарщица Тараса Тополи Алена Гармаш опровергла заявления журналистки Марички Довбенко, что перед интервью обсуждалась тема развода артиста.
- Команда Тополи готовит иск против Довбенко за нарушение договоренностей о границах интервью и нанесение ущерба чести и репутации артиста.
После выхода интервью Тараса Тополи на ютуб-канале Марички Довбенко между сторонами возник публичный конфликт, который продолжает развиваться.
PR-менеджер артиста Алена Гармаш прокомментировала ситуацию в ответ на заявления Довбенко. Свое мнение она высказала в комментарии интернет-изданию "ГОРДОН".
Так, по словам Марички Довбенко, перед интервью она якобы договаривалась с Тарасом Тополей о возможности обсуждения темы его развода с Еленой Тополей. В то же время ранее команда артиста просила не поднимать эту тему во время разговора.
У нас очень хорошо сложился разговор еще до начала записи интервью. Около получаса Тарас рассказывал мне, что у него сейчас происходит в жизни, в частности, по разводу. Я по-человечески выслушала его, поскольку была поражена их ситуацией с Еленой,
– писала журналистка в своем инстаграме.
Для контекста! Тарас и Елена Тополя объявили о разводе 1 декабря 2025 года после 12 лет в браке.
В то же время в команде артиста эту версию отрицают. Пиарщица фронтмена АНТИТЕЛ Алена Гармаш заявила, что перед интервью состоялся лишь короткий общий разговор. По ее словам, никаких деталей частной жизни не обсуждали, а согласия на нарушение темы развода не было.
До этого Тарас и Маричка не были знакомы, соответственно, блогер не входит в круг близкого окружения, с которым Тарас мог бы делиться частной информацией. Никаких согласований на обсуждение темы развода не предоставлялось ни в каком виде,
– подчеркнула PR-менеджер.
Также Алена Гармаш заявила, что дальнейшая коммуникация с журналисткой будет происходить исключительно в юридической плоскости. По ее словам, сейчас готовится соответствующий иск. В команде Тараса Тополи считают, что действия Марички Довбенко нанесли ущерб чести и деловой репутации артиста, а также нарушили авторское право.
Что этому предшествовало?
- Маричка Довбенко является автором ютуб-проекта "Глаза в глаза", в рамках которого 6 апреля на ее канале вышло интервью с Тарасом Тополей.
- После публикации между журналисткой и командой артиста возник публичный конфликт.
- Адвокат Тараса Тополи заявил, что журналистку заранее предупреждали о границах интервью. Несмотря на это во время записи она поднимала чувствительные темы, в частности относительно личной жизни артиста. После записи Довбенко получила перечень правок и требование удалить фрагменты, которые, по мнению команды, выходят за пределы договоренностей. Однако она отказалась их редактировать.
- Журналистка, в свою очередь, заявила, что во время коммуникации со стороны представителей артиста звучали ультимативные требования и угрозы, в частности по блокированию канала и дальнейшему давлению в медиа пространстве.