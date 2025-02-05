Скандал из-за песен "Скрябина": директора лейбла будут судить, а основателя объявили в розыск

Директора музыкального лейбла, которая завладела 1,5 миллионами гривен, будут судить. Прокуроры направили в суд обвинительный акт по фактам мошенничества и подделки документов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора. Источники Общественного уточнили, что речь идет о генеральном директоре лейбла Moon Records Татьяне Корчемахе.

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Следствие установило, что после трагической смерти Андрея Кузьменко, авторские права на его творчество перешли к жене – Светлане Бабийчук. Она создала компанию ООО "Кузьма Скрябин", чтобы управлять этими правами.

Компания должна была получать 70% от использования песен артиста. Директор лейбла, которая подписала соглашение с женой Кузьменко, умышленно занижала количество прослушиваний на платформах. Кроме того, была использовала иностранная компания, с помощью которой директор лейбла и соучредитель якобы получали незаконную прибыль.

Из-за этого компания ООО "Кузьма Скрябин" недополучила около 1,5 миллиона гривен дохода. Это подтвердил вывод экспертизы в сфере интеллектуальной собственности.

Основателя и продюсера музыкального лейбла, Андрея Пасечника, который тоже является фигурантом дела, объявили в розыск. Досудебное расследование продолжается, а директор лейбла считается невиновной в совершении преступления, пока это не будет доказано.

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