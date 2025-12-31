Поставил бешеную сумму: сколько стоит новогоднее выступление Павла Зиброва

Павел Зибрв заявил, что не будет работать в новогоднюю ночь. Дело в том, что он попросил заоблачную сумму за выступление на Новый год.

Павел Зибрв заявил, что не будет работать в новогоднюю ночь. Дело в том, что он попросил заоблачную сумму за выступление на Новый год. Для чего артист это сделал он объяснил в интервью для издания BLIK.ua, передает 24 Канал.

Я поставил 100 тысяч евро. Пока что я лидер. И в прошлом году был лидером – на первом месте. Были предложения, но никто не купил. Нормально, продержался две недели первым. Тогда было 100 тысяч долларов, а сейчас 100 тысяч евро,

– рассказал Павел Зибров.

Он считает, что деньги надо зарабатывать до Нового года, а новогоднюю ночь лучше проводить с семьей, детьми, родителями, близкими друзьями.

Что Павел Зибров ранее рассказывал о своих корпоративах?