Павел Зибрв заявил, что не будет работать в новогоднюю ночь. Дело в том, что он попросил заоблачную сумму за выступление на Новый год. Для чего артист это сделал он объяснил в интервью для издания BLIK.ua, передает 24 Канал.
Я поставил 100 тысяч евро. Пока что я лидер. И в прошлом году был лидером – на первом месте. Были предложения, но никто не купил. Нормально, продержался две недели первым. Тогда было 100 тысяч долларов, а сейчас 100 тысяч евро,
– рассказал Павел Зибров.
Он считает, что деньги надо зарабатывать до Нового года, а новогоднюю ночь лучше проводить с семьей, детьми, родителями, близкими друзьями.
Что Павел Зибров ранее рассказывал о своих корпоративах?
- Перед каждым корпоративом певец обязательно выясняет, для кого и с кем ему придется выступать.
- "У меня было пару раз такое, что ОПЗЖ. Были за границей люди, которые сбежать из Украины, деньги вывезли, у них день рождения и они приглашали туда прийти. Нет, ни в коем случае. Меня не интересовали те деньги. Честь дороже", – отмечал Зибров в проекте "Тур по звездам".
- Самый большой гонорар за выступление, который артист получал, – 10 тысяч долларов. Такую сумму ему платили несколько раз.