Для чого артист це зробив він пояснив у інтерв'ю для видання BLIK.ua, передає 24 Канал.
Я поставив 100 тисяч євро. Поки що я лідер. І минулого року був лідером – на першому місці. Були пропозиції, але ніхто не купив. Нормально, протримався два тижні першим. Тоді було 100 тисяч доларів, а зараз 100 тисяч євро,
– розповів Павло Зібров.
Він вважає, що гроші треба заробляти до Нового року, а новорічну ніч краще проводити з сім'єю, дітьми, батьками, близькими друзями.
Що Павло Зібров раніше розповідав про свої корпоративи?
- Перед кожним корпоративом співак обов'язково з'ясовує, для кого і з ким йому доведеться виступати.
- "У мене було пару разів таке, що ОПЗЖ. Були за кордоном люди, які втекти з України, гроші вивезли, у них день народження і вони запрошували туди прийти. Ні, ні в якому разі. Мене не цікавили ті гроші. Честь дорожча", – зазначав Зібров у проєкті "Тур зірками".
- Найбільший гонорар за виступ, який артист отримував, – 10 тисяч доларів. Таку суму йому платили декілька разів.