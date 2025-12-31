Поставив шалену суму: скільки коштує новорічний виступ Павла Зіброва

Павло Зібров заявив, що не працюватиме у новорічну ніч. Річ у тім, що він попросив захмарну суму за виступ на Новий рік.

Для чого артист це зробив він пояснив у інтерв'ю для видання BLIK.ua, передає 24 Канал.

Я поставив 100 тисяч євро. Поки що я лідер. І минулого року був лідером – на першому місці. Були пропозиції, але ніхто не купив. Нормально, протримався два тижні першим. Тоді було 100 тисяч доларів, а зараз 100 тисяч євро,

– розповів Павло Зібров.

Він вважає, що гроші треба заробляти до Нового року, а новорічну ніч краще проводити з сім'єю, дітьми, батьками, близькими друзями.

Що Павло Зібров раніше розповідав про свої корпоративи?