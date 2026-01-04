Все жалуются на цены, – известный ведущий раскрыл, сколько тысяч потратил на обед в Буковеле
- Слава Демин поделился, что средний чек на обед для двоих в ресторане Буковеля составляет около двух тысяч гривен.
- Оля Полякова, Григорий Решитник, и Валик Михиенко также проводят отпуск в Буковеле с семьями и друзьями.
Многие украинские звезды в период рождественско-новогодних праздников отправились в отпуска с родными и друзьями. Среди них – ведущий и блогер Слава Демин. Он вместе с сыном Владом поехал в Буковель.
В своем телеграм-канале Слава Дьомни рассказал о ценах в ресторанах на горнолыжном курорте, передает 24 Канал.
Вы знаете, так интересно: все жалуются на цены в Буковеле, но – опа! Рестораны-то полные,
– отметил ведущий.
Он добавил, что средний чек в ресторане для двоих составляет около двух тысяч гривен.
Кроме того, показал видео, где видно, что все столики в заведении заполнены.
Кто еще из украинских звезд отдыхает в Буковеле?
- Об этом в инстаграм-сторис постила Оля Полякова. Она в отпуск поехала с двумя дочками – Марией и Алисой – и зятем Эденом Пассарели.
- Также в Буковель отправился телеведущий Григорий Решитник с женой и тремя сыновьями. Кадры из зимнего отпуска они публиковали на своих страницах в соцсетях.
- Кроме того, в горы с компанией друзей поехал участник проекта "Львы на джипе" Валик Михиенко. В Буковеле он сделал предложение своей девушке Насте.