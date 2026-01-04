В своем телеграм-канале Слава Дьомни рассказал о ценах в ресторанах на горнолыжном курорте, передает 24 Канал.

Вы знаете, так интересно: все жалуются на цены в Буковеле, но – опа! Рестораны-то полные,

– отметил ведущий.

Он добавил, что средний чек в ресторане для двоих составляет около двух тысяч гривен.

Кроме того, показал видео, где видно, что все столики в заведении заполнены.

Кто еще из украинских звезд отдыхает в Буковеле?

Об этом в инстаграм-сторис постила Оля Полякова. Она в отпуск поехала с двумя дочками – Марией и Алисой – и зятем Эденом Пассарели.

Оля Полякова в Буковеле / Скриншот из инстаграм-сторис

