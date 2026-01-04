В своем телеграм-канале Слава Дьомни рассказал о ценах в ресторанах на горнолыжном курорте, передает 24 Канал.
Вы знаете, так интересно: все жалуются на цены в Буковеле, но – опа! Рестораны-то полные,
– отметил ведущий.
Он добавил, что средний чек в ресторане для двоих составляет около двух тысяч гривен.
Кроме того, показал видео, где видно, что все столики в заведении заполнены.
Кто еще из украинских звезд отдыхает в Буковеле?
- Об этом в инстаграм-сторис постила Оля Полякова. Она в отпуск поехала с двумя дочками – Марией и Алисой – и зятем Эденом Пассарели.
Оля Полякова в Буковеле / Скриншот из инстаграм-сторис
- Также в Буковель отправился телеведущий Григорий Решитник с женой и тремя сыновьями. Кадры из зимнего отпуска они публиковали на своих страницах в соцсетях.
- Кроме того, в горы с компанией друзей поехал участник проекта "Львы на джипе" Валик Михиенко. В Буковеле он сделал предложение своей девушке Насте.