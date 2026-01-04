У своєму телеграм-каналі Слава Дьомні розповів про ціни в ресторанах на гірськолижному курорті, передає 24 Канал.
Ви знаєте, так цікаво: усі жаліються на ціни в Буковелі, але – опа! Ресторани-то повні,
– зазначив ведучий.
Він додав, що середній чек у ресторані для двох складає близько двох тисяч гривень.
Крім того, показав відео, де видно, що всі столики в закладі заповнені.
Хто ще з українських зірок відпочиває в Буковелі?
- Про це в інстаграм-сторіс постила Оля Полякова. Вона у відпустку поїхала з двома доньками – Марією та Алісою – і зятем Еденом Пассарелі.
Оля Полякова у Буковелі / Скриншот з інстаграм-сторіс
- Також в Буковель відправився телеведучий Григорій Решітнік з дружиною та трьома синами. Кадри з зимової відпустки вони публікували на своїх сторінках у соцмережах.
- Крім того, в гори з компанією друзів поїхав учасник проєкту "Леви на джипі" Валік Міхієнко. У Буковелі він освідчився своїй дівчині Насті.