У своєму телеграм-каналі Слава Дьомні розповів про ціни в ресторанах на гірськолижному курорті, передає 24 Канал.

Ви знаєте, так цікаво: усі жаліються на ціни в Буковелі, але – опа! Ресторани-то повні,

– зазначив ведучий.

Він додав, що середній чек у ресторані для двох складає близько двох тисяч гривень.

Крім того, показав відео, де видно, що всі столики в закладі заповнені.

Хто ще з українських зірок відпочиває в Буковелі?

Про це в інстаграм-сторіс постила Оля Полякова. Вона у відпустку поїхала з двома доньками – Марією та Алісою – і зятем Еденом Пассарелі.

Оля Полякова у Буковелі / Скриншот з інстаграм-сторіс

