"Думали весь месяц": SLAVIA рассекретила имя сына
- Певица SLAVIA назвала своего новорожденного сына Львом.
- SLAVIA поделилась фотографиями и видео с мужем и сыном в Instagram, получив теплые пожелания от подписчиков.
Певица SLAVIA рассекретила, как назвала новорожденного сына. Она также показала новые фото и видео с мальчиком.
Кадрами с мужем и сыном SLAVIA поделилась в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.
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SLAVIA рассказала, что назвала сына Львом. Она опубликовала фото, на котором позирует вместе с мужем и ребенком. Также певица распространила видео, где прогуливается и катается на качелях с мальчиком.
Нам сегодня 1 месяц. Официально зарегистрированный гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лев. Папа хотел назвать Атлас, мама – Лев. Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В результатов папа поддался,
– написала SLAVIA.
Подписчикам певицы понравилось имя, которое она выбрала для сына. Они также пишут теплые пожелания Льву и семье.
- "Поздравляю! Красивое имя".
- "Тебе очень подходит быть мамой".
- "Поздравляю! Пусть растет здоровеньким и счастливым!"
- "Какое царское имя у вашего сына. Пусть ему и вам всегда везет по жизни. Семейного уюта и спокойствия. С праздником я вас поздравляю!"
- "Счастливого детства под мирным небом".
- "Поздравляю! Главное – счастливый и здоровый малыш! Пусть везет вашей замечательной семье!"
Коротко о личной жизни SLAVIA
В конце мая SLAVIA сообщила, что обручилась со своим избранником, бизнесменом Андреем Павлюком. Мужчина сделал предложение любимой через приложение Дія в свой день рождения.
7 июня влюбленные поженились, а 8 июня SLAVIA впервые стала мамой. Певица родила сына в Житомирском областном перинатальном центре. Павлюк присутствовал на родах.