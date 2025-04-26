Убийство или самоубийство: что известно о смерти Владимира Ивасюка, тело которого нашли в лесу

Владимир Ивасюк – гениальный композитор, из-под пера которого вышли в свет немало легендарных песен, как вот: "Червона рута", "Пісня буде поміж нас", "Водограй" и другие. Его жизнь оборвалась слишком рано, а тема смерти до сих пор остается загадкой.

Известно, что Ивасюк получил популярность не только на территории Украины, но и за границей. Он рассказывал родственникам и друзьям, что за ним следит КГБ. Владимир по странным причинам не получал премий и наград, а за несколько месяцев до смерти композитор якобы предчувствовал, что произойдет что-то плохое и откровенно об этом говорил, пишет Show24.

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Исчезновение и смерть Владимира Ивасюка

24 апреля 1979 года Владимир ответил на звонок, собрался и пошел в консерваторию, чтобы решить личные вопросы, которые были связаны с посещаемостью. По некоторым свидетельствам студентов, композитор потом якобы сел в "Москвич" и больше не вернулся домой.

Родные забили тревогу, но, по их словам, тогда Ивасюка не слишком спешили искать и даже отказали в размещении объявления об исчезновении на телевидении.

Объявление об исчезновении Владимира Ивасюка / Фото ivasyuk.org.ua

Почти через месяц после исчезновения, 18 мая, тело Владимира Ивасюка было найдено на территории воинской части в Брюховицком лесу. Композитор был повешен на поясе от собственного плаща. Тогда следствие утверждало, что исполнитель покончил жизнь самоубийством из-за того, что не оправился после лечения в психиатрической больнице, однако родные обвиняли в трагедии КГБ.

Версия следствия относительно смерти Ивасюка / Фото Черновицкого областного мемориального музея Владимира Ивасюка

Похороны Владимира Ивасюка

По неизвестным причинам в газетах запретили печатать некрологи о композиторе, а студентам и работникам некоторых предприятий также запретили приходить на похороны Ивасюка.

Но несмотря на запрет, попрощаться с исполнителем пришло несколько тысяч человек. Дорога к Лычаковскому кладбищу была устлана живыми цветами, а политики боялись, что похороны перерастут в бунт.

Похороны Владимира Ивасюка / Фото Любомира Крысы

Похороны Владимира Ивасюка / Фото Любомира Крысы

Такое неповиновение советской власти не прошло бесследно. Некоторых уволили с работы, кого-то посадили за решетку, а на кладбище работники КГБ следили, кто приходил на могилу композитора и записывали имена.

Дело о смерти Ивасюка закрыли через месяц, и только в 2009 году было возобновлено расследование.

Какие версии выдвигает современное расследование

Казалось, что раз дело заново начали изучать и расследовать, то и результат будет другим, чем у советского следствия. Но почему-то дело снова закрыли, а материалы отправили в архив.

В 2014 году Львовская прокуратура проводила досудебное расследование по факту совершения умышленного убийства Владимира Ивасюка группой лиц. А через пять лет Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел четыре эксперимента, на которых было установлено, что в случае самоубийства на одежде и теле Ивасюка должны остаться следы от дерева, однако тогда этого не было обнаружено.

В 2021 году Николай Голомша, который работал первым заместителем генерального прокурора в 2014 году, заявил, что: Владимир Ивасюк не был самоубийцей.

Даже фальсификация доказательств лечения (Ивасюка в психиатрической клинике – 24 Канал) была достаточно похабной. Симптоматика была одна, лекарства же другие,

– рассказал он.

Также стоит отметить, что у композитора было изуродовано лицо, поломанные пальцы, оторванные пуговицы на куртке.

Голомша отметил, что повторное следствие установило истинные обстоятельства смерти композитора: "Его повесили мертвого".

Место, где нашли тело Владимира Ивасюка / Фото Брюховичи Blog

Напомним, что в 2015 году во Львовской прокуратуре заявили, что имеют неопровержимые доказательства причастности к убийству композитора советских спецслужб. А у 2019 – стало известно, что экспертиза обстоятельств гибели Владимира Ивасюка доказала, что тот просто физически не мог совершить самоубийство.