Убийство или самоубийство: что известно о смерти Владимира Ивасюка, тело которого нашли в лесу
- Тело композитора Владимира Ивасюка было найдено в 1979 году в Брюховицком лесу, и сначала его смерть считали самоубийством.
- Современные расследования, в частности в 2014 и 2019 годах, указывают на возможность умышленного убийства, в частности из-за наличия неопровержимых доказательств причастности советских спецслужб.
- Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз обнаружила, что Ивасюк не мог физически совершить самоубийство, а повторное следствие установило, что его повесили уже мертвого.
Владимир Ивасюк – гениальный композитор, из-под пера которого вышли в свет немало легендарных песен, как вот: "Червона рута", "Пісня буде поміж нас", "Водограй" и другие. Его жизнь оборвалась слишком рано, а тема смерти до сих пор остается загадкой.
Известно, что Ивасюк получил популярность не только на территории Украины, но и за границей. Он рассказывал родственникам и друзьям, что за ним следит КГБ. Владимир по странным причинам не получал премий и наград, а за несколько месяцев до смерти композитор якобы предчувствовал, что произойдет что-то плохое и откровенно об этом говорил, пишет Show24.
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Исчезновение и смерть Владимира Ивасюка
24 апреля 1979 года Владимир ответил на звонок, собрался и пошел в консерваторию, чтобы решить личные вопросы, которые были связаны с посещаемостью. По некоторым свидетельствам студентов, композитор потом якобы сел в "Москвич" и больше не вернулся домой.
Родные забили тревогу, но, по их словам, тогда Ивасюка не слишком спешили искать и даже отказали в размещении объявления об исчезновении на телевидении.
Почти через месяц после исчезновения, 18 мая, тело Владимира Ивасюка было найдено на территории воинской части в Брюховицком лесу. Композитор был повешен на поясе от собственного плаща. Тогда следствие утверждало, что исполнитель покончил жизнь самоубийством из-за того, что не оправился после лечения в психиатрической больнице, однако родные обвиняли в трагедии КГБ.
Похороны Владимира Ивасюка
По неизвестным причинам в газетах запретили печатать некрологи о композиторе, а студентам и работникам некоторых предприятий также запретили приходить на похороны Ивасюка.
Но несмотря на запрет, попрощаться с исполнителем пришло несколько тысяч человек. Дорога к Лычаковскому кладбищу была устлана живыми цветами, а политики боялись, что похороны перерастут в бунт.
Такое неповиновение советской власти не прошло бесследно. Некоторых уволили с работы, кого-то посадили за решетку, а на кладбище работники КГБ следили, кто приходил на могилу композитора и записывали имена.
Дело о смерти Ивасюка закрыли через месяц, и только в 2009 году было возобновлено расследование.
Какие версии выдвигает современное расследование
Казалось, что раз дело заново начали изучать и расследовать, то и результат будет другим, чем у советского следствия. Но почему-то дело снова закрыли, а материалы отправили в архив.
В 2014 году Львовская прокуратура проводила досудебное расследование по факту совершения умышленного убийства Владимира Ивасюка группой лиц. А через пять лет Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел четыре эксперимента, на которых было установлено, что в случае самоубийства на одежде и теле Ивасюка должны остаться следы от дерева, однако тогда этого не было обнаружено.
В 2021 году Николай Голомша, который работал первым заместителем генерального прокурора в 2014 году, заявил, что: Владимир Ивасюк не был самоубийцей.
Даже фальсификация доказательств лечения (Ивасюка в психиатрической клинике – 24 Канал) была достаточно похабной. Симптоматика была одна, лекарства же другие,
– рассказал он.
Также стоит отметить, что у композитора было изуродовано лицо, поломанные пальцы, оторванные пуговицы на куртке.
Голомша отметил, что повторное следствие установило истинные обстоятельства смерти композитора: "Его повесили мертвого".
Напомним, что в 2015 году во Львовской прокуратуре заявили, что имеют неопровержимые доказательства причастности к убийству композитора советских спецслужб. А у 2019 – стало известно, что экспертиза обстоятельств гибели Владимира Ивасюка доказала, что тот просто физически не мог совершить самоубийство.
Несмотря на все это, тема смерти выдающегося композитора до сих пор не исчерпала себя, ведь, если это было умышленное убийство – то нет имен виновных, которые совершили такое с Ивасюком. А если же самоубийство – то какими были мотивы исполнителя к такому поступку.
И все же память о Владимире Ивасюке продолжает жить, а его песни остаются неизменным источником вдохновения для современных артистов.
Стоит вспомнить семь легендарных песен Ивасюка, которые до сих пор продолжают быть популярными.