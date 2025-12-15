София Нерсесян, занявшая 2 место на Детском Евровидении-2025, вернулась в Украину
- София Нерсесян, серебряная призерка Детского Евровидения-2025, вернулась в Киев, где ее встретили с цветами.
- Она поделилась впечатлениями от конкурса, рассказала о своей песне "Мотанка" и дала совет следующему представителю Украины.
15 декабря в Киев прибыла серебряный призер Детского Евровидения-2025 София Нерсесян. Юная артистка поделилась своими впечатлениями после выступления на песенном конкурсе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE. В столице Нерсесян встретили с цветами.
Читайте также О чем песня "Мотанка", с которой Украина поехала на Детское Евровидение-2025
Когда поезд, в котором ехала София Нерсесян, прибыл в Киев, на вокзале включили песню "Мотанка", с которой девочка и представляла Украину на Детском Евровидении-2025.
Юная артистка призналась, что ей очень понравилось выступать на сцене песенного конкурса. София рассказала, что познакомилась со всеми участниками и добавила, что они – добрые, искренние и милые.
Моя песня "Мотанка" не просто о какой-то куколке. Она об обереге, который защищает украинцев и детей,
– также поделилась Нерсесян.
Следующему представителю Украины на Детском Евровидении девочка посоветовала не волноваться и просто "зажечь" сцену. Нерсесян отметила, что будет поддерживать коллегу.
Что известно о Детском Евровидении-2025?
Напомним, что финал Детского Евровидения-2025 прошел в субботу, 13 декабря. В этом году песенный конкурс принимала столица Грузии Тбилиси.
Участие в Детском Евровидении приняло 18 стран. Наша София Нерсесян выступала шестой.
Украина заняла 2 место на песенном конкурсе, а победу одержала Lou Deleuze, которая представляла Францию с песней Ce monde.
По результатам голосования жюри и зрителей Нерсесян получила 177 баллов, а француженка – 248.