София Шамия впервые рассказала о жестких условиях контракта "Холостяка"

Одной из самых обсуждаемых участниц 14 сезона шоу "Холостяк" стала модель София Шамия, которая имеет титул "Мисс Украина-2023". Девушка заплатила телеканалу СТБ штраф в размере 200 тысяч гривен после того, как покинула реалити.

Теперь она рассекретила несколько пунктов контракта на "Холостяке". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал SHOWROOM LUX FM.

В шоу "День со звездой", где ведущая Таня Ли провела день с Софией Шамией, чтобы познакомить зрителей с ее жизнью, зашел разговор о проекте "Холостяк".

Сейчас попадаю под другой пункт о неразглашении договора. Но там есть пункт, если что-то с тобой происходит, то канал не несет никакой ответственности. И моральную компенсацию тебе никто не должен выплачивать,

– рассказала девушка.

Что известно об участии Софии Шамии в "Холостяке-14"?