София Шамия впервые рассказала о жестких условиях контракта "Холостяка"
- София Шамия заплатила телеканалу СТБ штраф в размере 200 тысяч гривен после того, как покинула шоу "Холостяк".
- Она рассказала, что контракт на шоу включает пункт об отсутствии ответственности канала за участников и отказ от моральной компенсации.
Одной из самых обсуждаемых участниц 14 сезона шоу "Холостяк" стала модель София Шамия, которая имеет титул "Мисс Украина-2023". Девушка заплатила телеканалу СТБ штраф в размере 200 тысяч гривен после того, как покинула реалити.
Теперь она рассекретила несколько пунктов контракта на "Холостяке".
В шоу "День со звездой", где ведущая Таня Ли провела день с Софией Шамией, чтобы познакомить зрителей с ее жизнью, зашел разговор о проекте "Холостяк".
Сейчас попадаю под другой пункт о неразглашении договора. Но там есть пункт, если что-то с тобой происходит, то канал не несет никакой ответственности. И моральную компенсацию тебе никто не должен выплачивать,
– рассказала девушка.
Что известно об участии Софии Шамии в "Холостяке-14"?
- Модель решила подать заявку на шоу из-за симпатии к Тарасу Цимбалюку. Актер понравился ей и внешне, и внутренне.
- На самом проекте София оказалась в центре нескольких скандалов. Во время первой вечеринки она попала в неловкую ситуацию, не зная, что такое "турникет". Это удивило других участниц, ведь девушка учится в медицинском университете.
- В третьем выпуске Оксана Шанюк обвинила Софию в том, что она раньше была любовницей.
- В конце концов модель приняла решение покинуть проект.
- После этого она удивила заявлением о том, что собирается в суд.
- Кроме того, Шамия возмутилась из-за того, что в кадре из нее "сделали маленькую наивную девочку".