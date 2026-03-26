"Останутся с нами навсегда": какими были последние слова Степана Гиги к его детям
- Дети Степана Гиги поделились воспоминаниями о его последних днях, подчеркивая важность его наставлений и веры в них.
- Смерть Степана Гиги стала тяжелым ударом для его внука Даниэля, который считал дедушку примером и опорой.
Дети Степана Гиги откровенно рассказали о последних днях жизни легендарного отца. Артист находился в больнице рядом с самыми родными людьми.
Квитослава и Степан Гига (младший) поделились щемящими воспоминаниями в интервью журналистам 24 Канала. Они также рассказали, как семья переживает потерю.
Звездные дети артиста вспомнили, что в последние дни жизни отца очень много с ним общались. Наставления Степана Гиги и его жизненная мудрость стали очень важными для потомков.
Папа рассказывал о своем пути, как было непросто, и особенно подчеркивал, что нужно работать и петь, потому что он в нас верит. Эти слова останутся с нами навсегда – они были о любви, поддержке и вере в нас,
– рассказали Квитослава и Степан.
Степан Гига с детьми / Фото пресс-службы
Как внук Степана Гиги отреагировал на потерю?
У Степана Гиги был один внук – Даниэль, который является сыном Квитославы Гиги. Он с самого детства выступал вместе с дедушкой на сцене и сейчас развивает свою сольную карьеру. Смерть дедушки стала для него тяжелым ударом.
"Для моего сына дедушка был самым важным человеком – примером, поддержкой и опорой. Поэтому боль от его потери просто невозможно передать словами", – призналась Квитослава Гига.
Обратите внимание! Семья Степана Гиги организует большой концерт памяти. Мероприятие состоится 28 марта во Дворце спорта в Киеве. На событии выступят около 50 различных артистов, которые исполнят хиты Степана Петровича в новом звучании.
Что известно о смерти Степана Гиги?
- В ноябре 2025 года стало известно, что Степан Гига попал в больницу в тяжелом состоянии. Его команда сообщила, что артист перенес операцию. В некоторых СМИ сообщали, что причиной госпитализации стала вирусная инфекция.
- Несколько недель врачи боролись за жизнь Степана Гиги. Из-за ухудшения состояния и осложнений, вызванных сахарным диабетом, певец ушел из жизни в реанимации во Львове. ʼ
- Со Степаном Гигой попрощались во Львове. Сначала в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла состоялась заупокойная служба, а на следующий день артиста похоронили на Лычаковском кладбище.