Друг Степана Гиги рассказал, что он не успел выпустить песню, которая была почти готова

12 декабря стало известно, что умер народный артист Украины Степан Гига. Его близкий друг, юморист Гриць Драпак, рассказал, что певец не успел выпустить песню, которая была почти готова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE. Драпак признался, что до сих пор не может поверить, что Гига умер.

Григорий Драпак и Степан Гига дружили более 30 лет.

Я очень жалею, что еще одну песню (не успел выпустить – 24 Канал). Уже она была почти готова. "Рыба" была. Аранжировку Василий Коржук сделал. Просто не успел записать. Прекрасная песня,

– поделился юморист.

Драпак считает, что сын народного артиста Украины, Степан, должен продолжить дело отца. По словам юмориста, он не имеет "морального права" этого не сделать.

Его песни должны звучать, потому что они имеют содержание, корни, большой фундамент, который заложил мой коллега, великий артист Степан Гига,

– отметил Драпак.

Отметим! Похороны Степана Гиги состоятся сегодня, 15 декабря, в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла во Львове. Примерно в 15:00 пройдет общегородское прощание на Площади Рынок. Народного артиста Украины похоронят на Лычаковском кладбище, о чем сообщили на его инстаграм-странице.

Перед смертью Степан Гига попал в больницу