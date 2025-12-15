Друг Степана Гиги рассказал, что он не успел выпустить песню, которая была почти готова
- 12 декабря стало известно о смерти народного артиста Украины Степана Гиги, который не успел выпустить почти готовую песню.
- Гриць Драпак, друг покойного, считает, что сын Степана Гиги должен продолжить дело отца.
12 декабря стало известно, что умер народный артист Украины Степан Гига. Его близкий друг, юморист Гриць Драпак, рассказал, что певец не успел выпустить песню, которая была почти готова.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE. Драпак признался, что до сих пор не может поверить, что Гига умер.
Тоже интересно Какое обещание дал Степан Гига, когда находился в больнице
Григорий Драпак и Степан Гига дружили более 30 лет.
Я очень жалею, что еще одну песню (не успел выпустить – 24 Канал). Уже она была почти готова. "Рыба" была. Аранжировку Василий Коржук сделал. Просто не успел записать. Прекрасная песня,
– поделился юморист.
Драпак считает, что сын народного артиста Украины, Степан, должен продолжить дело отца. По словам юмориста, он не имеет "морального права" этого не сделать.
Его песни должны звучать, потому что они имеют содержание, корни, большой фундамент, который заложил мой коллега, великий артист Степан Гига,
– отметил Драпак.
Отметим! Похороны Степана Гиги состоятся сегодня, 15 декабря, в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла во Львове. Примерно в 15:00 пройдет общегородское прощание на Площади Рынок. Народного артиста Украины похоронят на Лычаковском кладбище, о чем сообщили на его инстаграм-странице.
Перед смертью Степан Гига попал в больницу
19 ноября команда Степана Гиги сообщила, что ему сделали срочную операцию, но диагноз не раскрыла. Так, ближайшие концерты артиста были отменены.
Впоследствии источники 24 Канала рассказали, что Гиге ампутировали ногу выше колена. В то же время его пиар-менеджер Ирена в комментарии нашей редакции не опровергла и не подтвердила эту информацию.
Позже журналист Виталий Глагола сообщил, что артист впал в кому. Однако пиар-менеджер Степана Петровича обратилась к мужчине, чтобы он предоставил доказательства или удалил материал и публично извинился.
Степан Гига умер 12 декабря в реанимации Первого ТМО Львова. Ему было 66 лет.