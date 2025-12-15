Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE. Драпак зізнався, що досі не може повірити, що Гіга помер.

Гриць Драпак та Степан Гіга дружили понад 30 років.

Я дуже шкодую, що ще одну пісню (не встиг випустити – 24 Канал). Уже вона була майже готова. "Риба" була. Аранжування Василь Коржук зробив. Просто не встиг записати. Прекрасна пісня,

– поділився гуморист.

Драпак вважає, що син народного артиста України, Степан, повинен продовжити справу батька. За словами гумориста, він не має "морального права" цього не зробити.

Його пісні мають звучати, тому що вони мають зміст, корені, великий фундамент, який заклав мій колега, великий артист Степан Гіга,

– зазначив Драпак.

Зазначимо! Похорон Степана Гіги відбудеться сьогодні, 15 грудня, у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові. Приблизно о 15:00 пройде загальноміське прощання на Площі Ринок. Народного артиста України поховають на Личаківському кладовищі, про що повідомили на його інстаграм-сторінці.

