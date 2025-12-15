Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE. Драпак зізнався, що досі не може повірити, що Гіга помер.
Теж цікаво Яку обіцянку дав Степан Гіга, коли перебував у лікарні
Гриць Драпак та Степан Гіга дружили понад 30 років.
Я дуже шкодую, що ще одну пісню (не встиг випустити – 24 Канал). Уже вона була майже готова. "Риба" була. Аранжування Василь Коржук зробив. Просто не встиг записати. Прекрасна пісня,
– поділився гуморист.
Драпак вважає, що син народного артиста України, Степан, повинен продовжити справу батька. За словами гумориста, він не має "морального права" цього не зробити.
Його пісні мають звучати, тому що вони мають зміст, корені, великий фундамент, який заклав мій колега, великий артист Степан Гіга,
– зазначив Драпак.
Зазначимо! Похорон Степана Гіги відбудеться сьогодні, 15 грудня, у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові. Приблизно о 15:00 пройде загальноміське прощання на Площі Ринок. Народного артиста України поховають на Личаківському кладовищі, про що повідомили на його інстаграм-сторінці.
Перед смертю Степан Гіга потрапив до лікарні
19 листопада команда Степана Гіги повідомила, що йому зробили термінову операцію, але діагноз не розкрила. Так, найближчі концерти артиста були скасовані.
Згодом джерела 24 Каналу розповіли, що Гізі ампутували ногу вище коліна. Водночас його піар-менеджерка Ірена у коментарі нашій редакції не спростувала і не підтвердила цю інформацію.
Пізніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що артист упав в кому. Проте піар-менеджерка Степана Петровича звернулась до чоловіка, аби він надав докази або видалив матеріал і публічно перепросив.
Степан Гіга помер 12 грудня у реанімації Першого ТМО Львова. Йому було 66 років.