66-летний Степан Гига впал в кому, – СМИ

66-летний народный артист Украины Степан Гига находится в тяжелом состоянии. В СМИ появилась информация, что он попал в кому.

Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал журналиста Виталия Глагола. Мужчина заявил, что эту информацию ему передали источники, близкие к семье музыканта. Также он рассказал детали об ампутации ноги Степана Гиги.

По словам Виталия Глагола, врачи провели ампутацию конечности, чтобы спасти жизнь артиста. В то же время его состояние остается очень тяжелым.

Хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности. По информации источников, решение об ампутации принимали в условиях, когда других способов остановить опасные процессы не оставалось,

– говорится в публикации.

В то же время важно добавить, что официальные представители певца ситуацию пока не комментируют.

Что известно о состоянии здоровья Степана Гиги?