66-річний Степан Гіга впав у кому, – ЗМІ

66-річний народний артист України Степан Гіга перебуває у важкому стані. В ЗМІ з'явилася інформація, що він впав у кому.

Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал журналіста Віталія Глагола. Чоловік заявив, що цю інформацію йому надали джерела, близькі до родини музиканта. Також він розповів деталі про ампутацію ноги Степана Гіги.

До теми Степану Гізі ампутували ногу: у команді артиста прокоментували його стан

За словами Віталія Глагола, лікарі провели ампутацію кінцівки, щоб врятувати життя артиста. Водночас його стан залишається дуже тяжким.

Хірургічне втручання стало вимушеним кроком після серйозних післяопераційних ускладнень. На тлі стресу організму в артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці. За інформацією джерел, рішення про ампутацію ухвалювали в умовах, коли інших способів зупинити небезпечні процеси не залишалося,

– йдеться в публікації.

Водночас важливо додати, що офіційні представники співака ситуацію наразі не коментують.

Що відомо про стан здоров'я Степана Гіги?