Где сейчас сторонница русского языка Светлана Лобода, которая заявила о встрече с Залужным

Светлана Лобода – это артистка, которая начинала карьеру в Украине, ездила от нашей страны на Евровидение, а затем оказалась в лучах славы уже в России. Ее позиция якобы изменилась после начала полномасштабного вторжения, однако мнения публики очень сильно разделились.

Лобода родилась в Ирпене Киевской области. С подросткового возраста проявляла любовь к музыке, а впоследствии в столичных вузах получила два высших образования – в академии эстрадного и циркового искусств по классу эстрадно-джазового вокала и получила диплом менеджера шоу-бизнеса в университете культуры. Как певица стала популярной, что ее связывает с лидером Rammstein и что известно о гражданской позиции, узнавайте в материале Show24.

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Популярность, Евровидение и "Голос страны"

Сначала Лобода была в составе группы "Капучино", а в 2004 стала участницей "ВИА Гры". Тогда к артистке пришла первая слава.

Лобода в составе группы "ВИА Гра" / Фото из инстаграма viagramusic

Через год она покидает коллектив и начинает сольную карьеру. В 2009 году отправилась на Евровидение от Украины с песней Be My Valentine. На конкурсе заняла 12 место.

Светлана Лобода – Be My Valentine (Евровидение-2009): смотрите видео онлайн

Через год меняет сценическое имя на LOBODA и начинает работать над собственным брендом. В 2012 году едет в США, где берет уроки вокала и хореографии. В том же году певица выпустила песню What about U, которую отобрали в трек-лист чемпионата по футболу Евро-2012.

Позже Светлана заняла место в тренерском кресле на шоу "Голос. Дети". Интересно, что во время съемок между артисткой и Тиной Кароль возникало немало споров. Причиной этого становилось наглое поведение Лободы.

Лобода на проекте "Голос. Дети": смотрите видео онлайн

В 2013 году певица получает звание заслуженной артистки Украины, как раз во времена каденции президента-беглеца Виктора Януковича. Впоследствии ветераны АТО требовали отобрать у Лободы такую честь за выступления на территории России. Как известно, сегодня в публичном пространстве также ведутся дискуссии по этому вопросу.

После того как в 2014 году Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, артистка осознанно приняла решение выступать для российской аудитории. Она не только была участницей различных шоу, но и получала от страны-агрессора награды. Когда в Украине люди протестовали перед ее концертами, то певица рассказывала, что митингующие проплачены.

Лобода и полномасштабная война

Когда Россия 24 февраля 2022 года развязала большую войну против Украины, певица вдруг вспомнила свои корни и выложила видео со слезами на глазах, где просила "людей, которые вершат судьбы" завершить "ад", потому что она всего лишь "маленький человек".

Через два месяца риторика Лободы изменилась и она заявила, что в войне виновата Россия. Артистка приезжала в Ирпень, чтобы выступить с благотворительным концертом. Однако из-за возмущения неравнодушных людей и влияние активиста Сергея Стерненко и рэпера и военного Yarmak, концерт таки не состоялся.

Иногда певица публикует видео из Украины, рассказывает как любит свой дом, а часть пользователей пишет, что ждут концерты артистки в разных городах Украины.

Украинцы ждут концерты Лободы в украинских городах / Скриншот из инстаграма

Кроме того, Лобода часто публиковала видео, как она покупает гуманитарную помощь для людей, которые пострадали из-за войны.

Личная жизнь

Мужем Светланы был танцор и хореограф Андрей Царь, который работал с балетом певицы и балетом Freedom. В 2011 году певица родила дочь Еву, а уже через три года объявила о разводе.

Светлана Лобода с экс-супругом / Фото Олега Батрака

В 2018 году исполнительница родила второго ребенка – девочку Тильду. По слухам, отец ребенка – Тилль Линдеманн, лидер Rammstein. Сама же Лобода такое заявление ни подтверждала, ни отрицала. А что творится сегодня в личной жизни артистки – настоящая загадка.

Светлана Лобода со старшей дочерью / Фото из инстаграма певицы

Лобода, Усик и Залужный

В декабре прошлого года украинский боксер Александр Усик проводил бой-реванш с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Исполнительница не только поддерживала украинского боксера с трибуны, но и имела возможность лично поздравить чемпиона мира в супертяжелом весе.

За кулисами спортсмен и певица обменялись теплыми объятиями и поздравлениями.

В конце января она приехала в Киев, где встретилась з семьей Анатолия Анатолича. В частности, со своей крестницей Алисой – старшей дочерью шоумена.

А сегодня Лобода заявила, что встречалась с Валерием Залужным, когда он был главнокомандующим ВСУ. Певица якобы обсуждала с ним свои поездки к защитникам.

В 23-м году, каждый раз возвращаясь в Украину, я пыталась, по возможности, выступать для военных, отдельно ездила на передовую, в Херсонскую область, поддержать ребят и петь для них. С Залужным обсуждали куда еще стоит поехать, с его разрешения и согласия. Это была главная тема нашего разговора, больше не виделись,

– сказала Лобода.

В сети же высмеяли эту новость, потому что просто не поверили.

Где сейчас и чем занимается Светлана Лобода

В 2023 году Лобода презентовала альбом "Made in U", который содержит украиноязычные песни и даже легендарную песню Николая Леонтовича "Щедрик". Тогда певица заявила о том, что "все сборы с первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома семьи, которая потеряла свое жилье в первые дни войны".

Во время полномасштабного вторжения певица якобы осудила действия страны-агрессора, однако продолжает выпускать песни на русском языке, а ранее выступала с россиянами на одной сцене в Дубае.

Анатолий Анатолич, который является кумом артистки, не осуждает певицу.

Я знал, что происходит сейчас там у нее. И я знал, что она сейчас уедет (из России – 24 Канал) со дня на день. Поэтому у меня к Лободе нет никаких претензий. Она сделала, я считаю, максимум на тот момент. То, что она сейчас не поет на украинском и не живет в Украине – это уже другой вопрос,

– сказал шоумен.

Лобода же не скрывает, что не собирается отказываться от русского языка, потому что у нее большая аудитория, которая поддерживает ее и ее страну.

Стоит напомнить и то, что артистка однажды вляпалась в громкий скандал в Харькове, где унизила 16-летнюю девушку, которая пришла на ее выступление с плакатом "Харьков без Лободы".

Активисты на акции протеста относительно концерта Лободы в Харькове / Фото из телеграмм-канала "Ху*овый Харьков"

Сначала Лобода спросила: "Кто тебе дал денег", впрочем, девочка решила не отвечать, поэтому исполнительница добавила: "Есть люди завербованные, даже обращаться нет смысла".

Сегодня певица продолжает выпускать и петь песни на русском и украинском языках. Более того, недавно Светлана выпустила украиноязычный трек "Инстинкт", а часть украинской аудитории в соцсетях уже побежала снимать видео под "шедевр Светулички".