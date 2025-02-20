Лобода народилась в Ірпені Київської області. З підліткового віку проявляла любов до музики, а згодом у столичних вишах здобула дві вищі освіти – в академії естрадного та циркового мистецтв за класом естрадно-джазового вокалу та отримала диплом менеджера шоубізнесу в університеті культури. Як співачка стала популярною, що її пов'язує з лідером Rammstein та що відомо про громадянську позицію, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Популярність, Євробачення та "Голос країни"

Спершу Лобода була у складі гурту "Капучино", а у 2004 стала учасницею "ВІА Гри". Тоді до артистки прийшла перша слава.

Лобода у складі гурту "ВІА Гра" / Фото з інстаграму viagramusic

Через рік вона покидає колектив і розпочинає сольну кар'єру. У 2009 році вирушила на Євробачення від України з піснею Be My Valentine. На конкурсі зайняла 12 місце.

Світлана Лобода – Be My Valentine (Євробачення-2009): дивіться відео онлайн

Через рік змінює сценічне ім'я на LOBODA та починає працювати над власним брендом. У 2012 році їде до США, де бере уроки вокалу та хореографії. Того ж року співачка випустила пісню What about U, яку відібрали до трек-листу чемпіонату з футболу Євро-2012.

Пізніше Світлана зайняла місце у тренерському кріслі на шоу "Голос. Діти". Цікаво, що під час знімань між артисткою та Тіною Кароль виникало чимало суперечок. Причиною цього ставала нахабна поведінка Лободи.

Лобода на проєкті "Голос. Діти": дивіться відео онлайн

У 2013 році співачка отримує звання залуженої артистки України, якраз у часи каденції президента-втікача Віктора Януковича. Згодом ветерани АТО вимагали відібрати у Лободи таку честь за виступи на території Росії. Як відомо, сьогодні у публічному просторі також точаться дискусії стосовно цього питання.

Після того, як у 2014 році Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, артистка усвідомлено ухвалила рішення виступати для російської аудиторії. Вона не тільки була учасницею різних шоу, а й отримувала від країни-агресорки нагороди. Коли в Україні люди протестували перед її концертами, то співачка розповідала, що мітингарі проплачені.

Лобода та повномасштабна війна

Коли Росія 24 лютого 2022 року розв'язала велику війну проти України, співачка раптом згадала своє коріння й виклала відео зі сльозами на очах, де просила "людей, які вершать долі" завершити "пекло", бо вона всього лише "маленька людина".

Через два місяці риторика Лободи змінилась і вона заявила, що у війні винна Росія. Артистка приїжджала в Ірпінь, щоб виступити з благодійним концертом. Однак через обурення небайдужих людей та вплив активіста Сергія Стерненка і репера та військового Yarmak, концерт таки не відбувся.

Деколи співачка публікує відео з України, розповідає як любить свій дім, а частина користувачів пише, що чекають на концерти артистки в різних містах України.

Українці чекають на концерти Лободи в українських містах / Скриншот з інстаграму

Крім того, Лобода часто публікувала відео, як вона купляє гуманітарну допомогу для людей, які постраждали через війну.

Особисте життя

Чоловіком Світлани був танцюрист і хореограф Андрій Цар, який працював із балетом співачки та балетом Freedom. У 2011 році співачка народила доньку Єву, а вже через три роки оголосила про розлучення.

Світлана Лобода з ексчоловіком / Фото Олега Батрака

У 2018 році виконавиця народила другу дитину – дівчинку Тільду. За чутками, батько дитини – Тілль Ліндеманн, лідер Rammstein. Сама ж Лобода таку заяву ні підтверджувала, ні заперечувала. А що коїться сьогодні в особистому житті артистки – справжня загадка.

Світлана Лобода зі старшою донькою / Фото з інстаграму співачки

Лобода, Усик і Залужний

У грудні минулого року український боксер Олександр Усик проводив бій-реванш із Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії. Виконавиця не лише підтримувала українського боксера з трибуни, але й мала нагоду особисто привітати чемпіона світу в надважкій вазі.

За лаштунками спортсмен і співачка обмінялися теплими обіймами та вітаннями.

Наприкінці січня вона приїхала до Києва, де зустрілась з сім'єю Анатолія Анатоліча. Зокрема, зі своєю похресницею Алісою – старшою донькою шоумена.

А сьогодні Лобода заявила, що зустрічалась з Валерієм Залужним, коли він був головнокомандувачем ЗСУ. Співачка нібито обговорювала з ним свої поїздки до захисників.

У 23-му році, щоразу повертаючись в Україну, я намагалася, за можливості, виступати для військових, окремо їздила на передову, в Херсонську область, підтримати хлопців і співати для них. Із Залужним обговорювали куди ще варто поїхати, з його дозволу та згоди. Це була головна тема нашої розмови, більше не бачилися,

– сказала Лобода.

У мережі ж висміяли цю новину, бо просто не повірили.

Де зараз і чим займається Світлана Лобода

У 2023 році Лобода презентувала альбом "Made in U", який містить україномовні пісні та навіть легендарну пісню Миколи Леонтовича "Щедрик". Тоді співачка заявила про те, що "усі збори з першого місяця прослуховування альбому будуть направлені на купівлю будинку сім'ї, яка втратила своє житло у перші дні війни".

Під час повномасштабного вторгнення співачка нібито засудила дії країни-агресора, однак продовжує випускати пісні російською мовою, а раніше виступала з росіянами на одній сцені у Дубаї.

Анатолій Анатоліч, який є кумом артистки, не засуджує співачку.

Я знав, що відбувається зараз там у неї. І я знав, що вона зараз виїде (з Росії – 24 Канал) з дня на день. Тому у мене до Лободи немає ніяких претензій. Вона зробила, я вважаю, максимум на той момент. Те, що вона зараз не співає українською та не живе в Україні – це вже інше питання,

– сказав шоумен.

Лобода ж не приховує, що не збирається відмовлятись від російської мови, бо у неї велика аудиторія, яка підтримує її та її країну.

Варто нагадати й те, що артистка одного разу вляпалась у гучний скандал у Харкові, де принизила 16-річну дівчину, яка прийшла на її виступ із плакатом "Харків без Лободи".

Активісти на акції протесту щодо концерту Лободи в Харкові / Фото з телеграм-каналу "Ху*овий Харків"

Спершу Лобода запитала: "Хто тобі дав грошей", втім, дівчинка вирішила не відповідати, тож виконавиця додала: "Є люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу".

Сьогодні співачка продовжує випускати та співати пісні російською та українською мовами. Ба більше, нещодавно Світлана випустила україномовний трек "Інстинкт", а частина української аудиторії у соцмережах уже побігла знімати відео під "шедевр Свєтулічки".