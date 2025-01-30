Лобода приехала в Киев и встретилась со своей крестницей – дочерью Анатолия Анатолича
Певица Светлана Лобода приехала в Украину и встретилась в Киеве с семьей Анатолия Анатолича. В частности, со своей крестницей Алисой – старшей дочерью шоумена.
Кадры со встречи на своих инстаграм-страницах опубликовали Анатолич и его жена – топпиарщица Юла, передает 24 Канал. Семья вместе с Лободой провела время в одном из итальянских ресторанов столицы.
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Юла поделилась с подписчиками фотографиями и видео со Светланой Лободой и Алисой. На ролике певица и девочка сидят за столиком. Артистка что-то рассказывает крестнице и поправляет ей волосы.
Алиса со своей крестной,
– говорится в заметке.
Анатолий Анатолич выставил в инстаграм-сторис видео, на котором Светлана и Алиса обнимаются.
Светлана Лобода встретилась с крестницей: смотрите видео
Стоит отметить, что после начала российско-украинской войны в 2014 Светлана Лобода продолжала строить карьеру в России. Во время полномасштабного вторжения певица якобы осудила действия страны-агрессора, однако продолжает выпускать песни на русском языке, а ранее выступала с россиянами на одной сцене в Дубае.
Такое поведение Лободы вызывает вопросы у многих украинцев, некоторые до сих пор вспоминают ее позицию до 2022 года. Вместе с дочерьми певица проживает в Латвии.
Что Анатолий Анатолич говорил о Лободе
- Ранее Анатолий Анатолич рассказывал, что Алиса знает, какая у ее крестной мамы позиция по российско-украинской войне. В первые дни полномасштабного вторжения семья была на связи со Светланой Лободой.
- "Я знал, что происходит сейчас там у нее. И я знал, что она сейчас уедет (из России – 24 Канал) со дня на день. Поэтому у меня к Лободе нет никаких претензий. Она сделала, я считаю, максимум на тот момент. То, что она сейчас не поет на украинском и не живет в Украине – это уже другой вопрос", – делился шоумен.
- Он также отмечал, что артистка заслуживает того, чтобы ее позицию выслушали, потому что оборвала все контакты с Россией и потеряла много денег.