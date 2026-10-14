Лидер группы "Океан Эльзы" поделился теплыми кадрами с этой встречи на своей странице в Instagram.

Святослав Вакарчук признался, что для него это был незабываемый вечер. Музыкант выступил автором музыки и аранжировок для новой театральной адаптации известного романа "Маруся Чурай".

Для меня большая честь работать над музыкой и аранжировками к спектаклю. Вчера мы все вместе, сидя рядом с Линой Васильевной, воспроизвели часть спектакля. Это был особенный момент. Какое счастье жить с ней в одно время,

– рассказал артист.

Представители Франковского драматического театра – актеры Наталья Половинка, Мария Стовпник, Роман Луцкий, Иван Блиндар, Надежда Левченко, Олег Панас и другие – также поделились впечатлениями от встречи. Вместе с писательницей они обсудили смелое современное прочтение поэмы и то, как актеры вживаются в свои роли.

Мы говорили о личных историях, которые стоят за спектаклем, о свободе художественного поиска и о силе текста, который не теряет своей актуальности сквозь десятилетия,

– отметила команда театра.

Напомним, что поэтический роман "Маруся Чурай" увидел свет еще в 1979 году, а впоследствии принес Лине Костенко Шевченковскую премию. Сама же премьера спектакля с успехом состоялась весной в Ивано-Франковске, а теперь покорила столичную публику.

Кстати, Дмитрий Кулеба с возлюбленной посетили премьеру "Маруси Чурай" во Франковском драматическом театре и поделились своими впечатлениями.