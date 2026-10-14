Лідер гурту "Океан Ельзи" поділився теплими кадрами з цієї зустрічі на своїй сторінці в інстаграмі. Музикант виступив автором музики та аранжування для нової театральної адаптації відомого роману.

Святослав Вакарчук зізнався, що для нього це був незабутній вечір. Музикант виступив автором музики та аранжування для нової театральної адаптації відомого роману "Маруся Чурай".

Для мене велика честь працювати над музикою та аранжуваннями до вистави. Учора ми всі разом, сидячи поруч із Ліною Василівною, відтворили частину вистави. Це був особливий момент. Яке щастя жити з нею в один час,

– розповів артист.

Представники Франківського драмтеатру – актори Наталія Половинка, Марія Стовпник, Роман Луцький, Іван Бліндар, Надія Левченко, Олег Панас та інші – також поділилися враженнями від зустрічі. Разом із письменницею вони обговорили сміливе сучасне прочитання поеми та те, як актори вживаються у свої ролі.

Ми говорили про особисті історії, які стоять за виставою, свободу мистецького пошуку та силу тексту, що не втрачає своєї актуальності крізь десятиліття,

– зазначила команда театру.

Нагадаємо, що поетичний роман "Маруся Чурай" побачив світ ще у 1979 році, а згодом приніс Ліні Костенко Шевченківську премію. Сама ж прем'єра вистави з успіхом відбулася навесні в Івано-Франківську, а тепер підкорила столичну публіку.

До речі, Дмитро Кулеба з коханою відвідали прем'єру "Марусі Чурай" у Франківському драмтеатрі та поділилися своїми враженнями.