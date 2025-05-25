Две легенды на одной сцене: Вакарчук и Жадан неожиданно спели вместе во Дворце спорта

24 мая во Дворце спорта, что в Киеве, состоялся концерт группы "Жадан и Собаки" в рамках благотворительного тура "Непокоренные". Пришел и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который спел вместе с Сергеем Жаданом.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу музыканта. Вакарчук и Жадан исполнили песню "Рика".

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Песня "Рика" вошла в шестой студийный альбом группы "Жадан и Собаки", который называется "Радіопромінь" и вышел в 2023 году. Туда вошли 13 треков, в частности "Автозак", "Кокаин", "Сердце", "Пятая авеню", "Метро", "Буратино".

Святослав Вакарчук поделился фотографиями и видео, где вместе с Сергеем Жаданом поет "Рику" на сцене Дворца спорта. Слышно, как зрители в зале поддерживают музыкантов, они также включили фонарики на телефонах.

Есть друзья. А есть братья по духу. Когда это совпадает – perfect match. Спасибо Сергею Жадану за поэзию и дружбу, а группе "Жадан и Собаки" – за энергию. Невероятное удовольствие от вчерашнего выступления,

– написал Вакарчук.

Реакция сети

"Крутой дуэт!"

Совместное исполнение "Рики" – это огонь".

"Спасибо, что спели эту замечательную песню вместе! Это настоящий волшебный музыкальный сюрприз".

"Это было невероятно!"

"Воу, круто".

"Легенды".

"Обалдеть. Надо совместный трек им делать когда-нибудь".

"Ого, две легенды на одной сцене! Как Дворец спорта это выдержал?"

Заметим, что уже скоро группа "Океан Эльзы" даст три концерта во Львове. Первое выступление состоится 27 июня, второе – 28 июня, третье – 29 июня. Остались билеты на последний концерт коллектива.