Стало известно, сколько зарабатывает лидер "Океана Эльзы" Вакарчук, который служит в ВСУ

Святослав Вакарчук подал декларацию, где рассекретил свои доходы за последний год. СМИ уже обнародовали эти данные. Доходы певцу поступали из нескольких источников.

В целом лидер "Океана Эльзы" заработал в 2024 году в десять раз меньше по сравнению с предыдущим годом. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание "Главком".

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В 2024 году самым прибыльным источником дохода Святослава Вакарчука стала военная служба, которая принесла ему более 330 тысяч гривен. Так, согласно декларации, за военную службу артист получил две выплаты как "другое денежное обеспечение" в размере 176 535 и 154 228 гривен, что суммарно составляет 330 763 гривны.

К тому же среди доходов Вакарчука есть 30 тысяч гривен роялти от партии "Голос", которую он возглавлял во время внеочередных парламентских выборов 2019 года.

Кроме того, музыкант получил средства от своих компаний: ООО "Суперсиметрия" (заработная плата 104 400 гривен и гонорары 28 000 гривен), ООО "Сьюзи Продакшн Украина" (гонорары 200 тысяч гривен) и Shamrock Management LLC из ОАЭ (гонорары более 243 тысяч гривен). Стриминговые сервисы принесли артисту дополнительные 68,6 тысяч гривен за прослушивание песен "Океана Эльзы".

Ежегодная декларация Святослава Вакарчука / Скриншоты из Единого государственного реестра деклараций

В декларации Вакарчук также указал свои сбережения: 5 миллионов гривен, 175 тысяч долларов и 125 тысяч евро наличными, а также 110 тысяч долларов, 49 тысяч гривен и 25 евро на банковских счетах.

Денежные активы Святослава Вакарчука / Скриншоты из Единого государственного реестра деклараций

По сравнению с 2023 годом, когда Вакарчук заработал 12,8 миллиона гривен, его доходы уменьшились в более чем десять раз. За 2024 год его доход составил 1 миллион гривен.

Также известно, что в собственности музыканта остаются два автомобиля (Land Rover Range Rover и Renault Laguna) и киевская квартира площадью 68,8 м². Кроме того, он задекларировал немецкий рояль Bechstein А 160.

Что известно о службе Святослава Вакарчука в ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России фронтмен ОЭ вступил в территориальную оборону Львовской области как офицер запаса. Впоследствии он получил звание лейтенанта ВСУ.

Сейчас музыкант занимает должность офицера морально-психологического обеспечения. Поездки на фронт к защитникам является частью его военных обязанностей на этой должности.

Заметим, на днях стало известно, имеет ли Святослав Вакарчук статус УБД.