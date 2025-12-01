Вакарчук чувственно исполнил "Обійми" в центре Дублина: видео, которое пробирает до мурашек
- Святослав Вакарчук исполнил песню "Обійми" вместе со Steve Soul на Графтон-стрит в Дублине.
- 29 ноября группа "Океан Эльзы" выступала в Дублине, а 1 декабря состоится показ фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма".
В столице Ирландии прозвучала украинская песня. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук исполнил "Обійми" в центре Дублина вместе с певцом, который выступал на улице.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Steve Soul. Певец опубликовал видео с Вакарчуком.
Святослав Вакарчук и Steve Soul спели песню "Обійми" группы "Океан Эльзы" на Графтон-стрит, что в самом центре Дублина. В конце выступления люди поддержали певцов аплодисментами.
Нереальный момент,
– написал Steve Soul.
Святослав Вакарчук спел "Обійми" в центре Дублина / видео из инстаграма Steve Soul
Реакция сети
- "Это невероятно, наконец и Святослав Вакарчук добрался до этой улочки в Дублине".
- "Это прекрасно! Вчерашний концерт как будто продолжается!"
- "Это нереально прекрасно и чувствительно".
- "Вау, это прекрасно".
- "Парень хорошо поет, виделись в Дублине".
Заметим, что 29 ноября группа "Океан Эльзы" выступала в Дублине. А сегодня, 1 декабря, в столице Ирландии должен состояться показ фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", о чем коллектив сообщил в инстаграме.
Где еще ранее выступил Святослав Вакарчук?
Напомним, что ранее Святослав Вакарчук исполнил песню "Девушка (из другой жизни)" с хором "Гомін". Дело в том, что 10 ноября они имели концерты в Кракове на ICE Krakow Congress Centre, однако в разное время.
Художественный руководитель хора "Гомін" Вадим Яценко также посетил концерт лидера группы "Океан Эльзы". Они вместе спели "Така, як ти" под фортепиано.
А в конце лета Вакарчук выступил в киевском метро после массированной атаки россиян. Певец играл на гитаре и пел "Обійми" во время воздушной тревоги.