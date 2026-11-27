Премьера композиции и клипа состоялась на официальном канале артиста на YouTube. В новой видеоработе музыкант соединил аутентичное звучание украинской народной песни с мощным роком и визуальными эффектами, созданными с помощью искусственного интеллекта.

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За основу дебютного релиза певец взял народную песню, которую полностью переосмыслил и придал ей современный драйв. История создания трека тесно связана с работой над спектаклем "Маруся Чурай" во Франковском драматическом театре. Именно для этой постановки Вакарчук написал музыку, что стало его первым опытом работы для театра. Во время одной из репетиций актеры исполнили народную песню, и это настолько вдохновило музыканта, что он решил записать собственную версию.

К слову, премьеру спектакля "Маруся Чурай" в Ивано-Франковске посетили немало известных гостей. Среди них заметили и бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу вместе с его возлюбленной Светланой Павелецкой.

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В результате творческого эксперимента Святослава Вакарчука получился микс древнего и современного. Трек гармонично сочетает медитативные мотивы, живое многоголосие и электронику, которая ближе к финалу взрывается энергичным стадионным роком.

В этой версии песня словно проходит путь от традиции к будущему. И этот переход можно буквально почувствовать. В какой-то момент я четко осознал: это будет не просто одна песня. Это начало чего-то нового, другого, того, чего я раньше не делал в музыке– отмечает Вакарчук.

Визуальную часть видео доверили режиссеру и креативному продюсеру Дмитрию Цапку, работа над клипом длилась более трех месяцев. За камеру отвечал известный оператор Сергей Михальчук, снимавший такие известные украинские фильмы, как "Мамай", "Поводырь" и "Довбуш". Живые съемки артистов в видео дополнили 3D-графикой и необычными образами, сгенерированными искусственным интеллектом.

Святослав Вакарчук – "Перекладу кладку": смотрите видео онлайн

Напомним, недавно музыкант рассекретил свой плейлист и признался, что именно украинская музыка 90-х научила его не бояться экспериментов и выходить за рамки привычного.