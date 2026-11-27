У новій відеороботі музикант поєднав автентичне звучання української народної пісні з потужним роком та візуальними ефектами, створеними за допомогою штучного інтелекту. Прем'єра композиції та кліпу відбулася на офіційному каналі артиста на ютубі.

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За основу дебютного релізу співак узяв народну пісню, яку повністю переосмислив та надав їй сучасного драйву. Історія створення треку тісно пов'язана з роботою над виставою "Маруся Чурай" у Франківському драмтеатрі. Саме для цієї постановки Вакарчук написав музику, що стало його першим досвідом роботи для театру. Під час однієї з репетицій актори виконали народну пісню, і це настільки надихнуло музиканта, що він вирішив записати власну версію.

До слова, прем'єру вистави "Маруся Чурай" в Івано-Франківську відвідало чимало відомих гостей. Серед них помітили й колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу разом із його коханою Світланою Павелецькою.

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У результаті творчого експерименту Святослава Вакарчука вийшов мікс прадавнього та сучасного. Трек гармонійно поєднує медитативні мотиви, живе багатоголосся та електроніку, яка ближче до фіналу вибухає енергійним стадіонним роком.

У цій версії пісня ніби проходить шлях від традиції до майбутнього. І цей перехід можна буквально відчути. В якийсь момент я чітко усвідомив: це не буде просто одна пісня. Це початок чогось нового, іншого, того, чого я раніше не робив у музиці– зазначає Вакарчук.

Візуальну частину відео довірили режисеру та креативному продюсеру Дмитру Цапку, робота над кліпом тривала понад три місяці. За камеру відповідав знаний оператор Сергій Михальчук, який знімав відомі українські фільми "Мамай", "Поводир" та "Довбуш". Живі зйомки артистів у відео доповнили 3D-графікою та незвичними образами, згенерованими штучним інтелектом.

Святослав Вакарчук – "Перекладу кладку": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно музикант розсекретив свій плейлист та зізнався, що саме українська музика 90-х навчила його не боятися експериментів і виходити за рамки звичного.