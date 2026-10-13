Пара обручилась два года назад, а теперь сыграла свадьбу. Об этом актриса сообщила в инстаграме, опубликовав видео с торжества.

На кадрах видно, как молодожены входят в зал, где их ждут гости.

Калеб выбрал для свадьбы классический черный костюм с белой рубашкой и галстуком. Его избранница Кибрия появилась в белом свадебном платье без бретелек. Наряд имеет приталенный верх, пышную длинную юбку и шлейф. Платье выполнено из гладкой ткани и не имеет кружева или дополнительных украшений.

Это случилось! Мы любим, любим, любим вас,

– написала 65-летняя Джулианна Мур, поздравляя молодоженов.

Семейными снимками с торжества также поделилась дочь актрисы Лив Хелен. Она опубликовала совместное фото с мамой и другие снимки, на которых позирует вместе с молодоженами и отцом – режиссером Бартом Фрейндлихом.

Для свадьбы Джулианна Мур выбрала черное платье-комбинацию, а ее дочь Лив – зеленое платье. Барт Фрейндлих появился на торжестве в классическом костюме.

Лив Хелен Фрейндлих показала кадры со свадьбы брата / Скриншоты из Instagram-сторис

Тем временем старший сын актрисы и фотомодели Памелы Андерсон готовится к свадьбе. Брэндон Томас Ли сделал предложение любимой в Индонезии.