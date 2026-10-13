Пара заручилася два роки тому, а тепер зіграла весілля. Про це акторка повідомила в інстаграмі, опублікувавши відео зі святкування.

На кадрах видно, як молодята заходять до зали, де на них чекають гості.

Калеб обрав для весілля класичний чорний костюм із білою сорочкою та краваткою. Його обраниця Кібрія постала в білій весільній сукні без бретелей. Вбрання має приталений верх, пишну довгу спідницю та шлейф. Сукня виконана з гладкої тканини й не має мережива чи додаткових прикрас.

Це сталося! Ми любимо, любимо, любимо вас,

– написала 65-річна Джуліанна Мур, вітаючи молодят.

Сімейними кадрами зі святкування також поділилася донька акторки Лів Гелен. Вона опублікувала спільне фото з мамою та інші світлини, на яких позує разом із молодятами й батьком – режисером Бартом Фрейндліхом.

Для весілля Джуліанна Мур обрала чорну сукню-комбінацію, а її донька Лів – зелену сукню. Барт Фрейндліх з'явився на святкуванні у класичному костюмі.

Лів Гелен Фрейндліх показала кадри з весілля брата / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Тим часом старший син акторки та фотомоделі Памели Андерсон готується до весілля. Брендон Томас Лі освідчився коханій в Індонезії.