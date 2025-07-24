Сын Константина Грубича потерял конечность на фронте

28-летний Ярослав Грубич получил ранение на фронте. Он показал фото из больницы и сообщил, что потерял правую руку.

Сын ведущего Константина Грубича также потерял слух на некоторое время, вероятно, из-за контузии. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу Ярослава Грубича.

К слову YARMAK рассказал о встрече с Хлывнюком на фронте: на каком направлении пересеклись музыканты

Ярослав Грубич сообщил, что получил серьезное ранение и потерял руку на этой неделе. Он не стал сообщать о деталях, но поблагодарил близких за слова поддержки.

Недавно вписал второй день рождения/выжил. Левой рукой учишься быстро, если иметь желание. Но уже обещают, как сказали "новую сексуальную ручку". А может я плохо услышал, потому что слух потерял на некоторое время, сами понимаете... Дополнительно реанимации, уколы, наркозы. Держитесь... и нас не одолеть,

– написал боец.



Ярослав Грубич / Фото из фейсбука Ярослава Грубича

Константин Грубич отреагировал на известие

Ведущий рассказал, что со временем люди узнают об истории его сына. Но сейчас в приоритете – лечение и реабилитация.

Наш сын Ярослав жив, хотя привыкать к новому состоянию еще долго. Если возможно. Он очень мужественный и целостный. Я удивлен и очень горжусь. Тяжело всем... но с такими людьми мы непреодолимы. Вы знаете, кто виноват,

– подытожил Константин Грубич.

Напомним, в июне Константин Грубич сообщил, что его сын мобилизовался в Силы обороны. Его решение было взвешенным и обдуманным. Шоумен признавался, что он сложно переживает это время, как и его жена.

К тому времени Ярослав уже служил в армии определенное время. До мобилизации он работал оператором и режиссером, документировал войну.