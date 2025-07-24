Сын Константина Грубича потерял конечность на фронте
- Ярослав Грубич, сын Константина Грубича, потерял руку на фронте.
- Константин Грубич выразил гордость за сына, подчеркивая важность лечения и реабилитации.
28-летний Ярослав Грубич получил ранение на фронте. Он показал фото из больницы и сообщил, что потерял правую руку.
Сын ведущего Константина Грубича также потерял слух на некоторое время, вероятно, из-за контузии. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу Ярослава Грубича.
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Ярослав Грубич сообщил, что получил серьезное ранение и потерял руку на этой неделе. Он не стал сообщать о деталях, но поблагодарил близких за слова поддержки.
Недавно вписал второй день рождения/выжил. Левой рукой учишься быстро, если иметь желание. Но уже обещают, как сказали "новую сексуальную ручку". А может я плохо услышал, потому что слух потерял на некоторое время, сами понимаете... Дополнительно реанимации, уколы, наркозы. Держитесь... и нас не одолеть,
– написал боец.
Ярослав Грубич / Фото из фейсбука Ярослава Грубича
Константин Грубич отреагировал на известие
Ведущий рассказал, что со временем люди узнают об истории его сына. Но сейчас в приоритете – лечение и реабилитация.
Наш сын Ярослав жив, хотя привыкать к новому состоянию еще долго. Если возможно. Он очень мужественный и целостный. Я удивлен и очень горжусь. Тяжело всем... но с такими людьми мы непреодолимы. Вы знаете, кто виноват,
– подытожил Константин Грубич.
Напомним, в июне Константин Грубич сообщил, что его сын мобилизовался в Силы обороны. Его решение было взвешенным и обдуманным. Шоумен признавался, что он сложно переживает это время, как и его жена.
К тому времени Ярослав уже служил в армии определенное время. До мобилизации он работал оператором и режиссером, документировал войну.