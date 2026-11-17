TAYANNA развеяла все мифы о дружбе между артистами и призналась, что из-за полного отсутствия времени поддерживать близкие отношения с коллегами практически невозможно, однако у нее все же есть один близкий человек. Артистка говорит, что дело вовсе не в зависти. Об этом она рассказала в проекте "ЖВЛ представляет". По словам артистки, заводить дружеские отношения в индустрии крайне сложно, поэтому вне работы она почти ни с кем не общается.

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В шоу-бизнесе нет друзей, вне шоу-бизнеса – есть. Мне кажется, что это сложно, наверное, и это неуместно. Это, наверное, как на работе дружить с кем-то или не дружить. У меня есть несколько друзей вне шоу-бизнеса. Одна из них – это Марта Адамчук, потому что мы из Черновцов– призналась TAYANNA.

Марта Адамчук подруга Таянны / Фото из инстаграма marta_adamchuk

Звезда поспешила заверить, что причина кроется вовсе не в зависти или жесткой конкуренции между артистами. Главным препятствием для построения прочных связей являются безумные графики и постоянная занятость развитием собственной карьеры.

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Дружбы нет, потому что мы все заняты, все работаем. Здесь даже речь не идет о конкуренции, зависти или чем-то еще. Здесь, наверное, речь о том, что и времени нет, чтобы поддерживать вот эти дружеские отношения– пояснила певица.

Однако бывает и так, что даже между крепкими дружескими парами в шоу-бизнесе пробегает черная кошка. Ранее 24 Канал рассказывал, кто из звезд рассорился.