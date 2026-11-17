TAYANNA розвіяла всі міфи щодо дружби між артистами та зізналася, що через тотальний брак часу підтримувати близькі стосунки з колегами майже неможливо, проте вона все ж має одну близьку людину. Артистка каже, що справа зовсім не у заздрощах. Про це вона розповіла у проєкті "ЖВЛ представляє". За словами артистки, заводити приятельські стосунки в індустрії вкрай складно, тому поза роботою вона майже ні з ким не спілкується.

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У шоубізнесі немає друзів, поза шоубізнесом – так. Мені здається, що це важко, напевно, і це недоречно. Це, напевно, як на роботі дружити з кимось чи не дружити. У мене є декілька друзів у шоубізнесі. Одна з них – це Марта Адамчук, бо ми з Чернівців– зізналася TAYANNA.

Марта Адамчук подруга Таянни / Фото з інстаграму marta_adamchuk

Зірка поспішила запевнити, що причина криється зовсім не в заздрощах чи жорсткій конкуренції між артистами. Головною перепоною для побудови міцних зв'язків є шалені графіки та постійна зайнятість розвитком власної кар'єри.

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Дружби немає, бо ми всі зайняті, всі працюємо. Тут навіть не про конкуренцію, заздрість чи ще щось. Тут, напевно, про те, що і часу немає, щоб підтримувати ось ці дружні стосунки– пояснила виконавиця.

Проте буває і так, що навіть між міцними дружніми парами у шоубізнесі пробігає чорна кішка. Раніше 24 Канал розповідав, хто з зірок розсварився.