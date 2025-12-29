Раненые, но несокрушимые: ветераны войны довели до слез выступлением на "Танцах со звездами"
- 28 декабря на телеканале "1+1" вышел благотворительный спецвыпуск "Танцев со звездами" для сбора средств на прицельную эвакуацию.
- В проекте выступили ветераны войны и гражданская Валентина Псарева.
28 декабря на телеканале "1+1" состоялась премьера благотворительного предновогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами". Проект вернулся на экраны впервые за четыре года, чтобы вместе с Superhumans Center собрать средства на прицельную эвакуацию.
Во время эфира выступили ветераны войны. Номер создала танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Танцев со звездами".
На паркет "Танцев со звездами" вышли люди, которые пережили войну и получили тяжелые ранения, но не сломались. Перед выступлением ветеранов актер Кирилл Парастаев прочитал стихотворение Юрия Издрика "Другой".
Украинские защитники станцевали под песню "Вишлист", которую исполняет группа "Крихітка". Как пишет ТСН, в спецвыпуске проекта выступили Иван и Соломия Воиновы, Павел Товстик, Вячеслав и Анна Кутьины, Владимир Малыхин, Олег Сливар. К ним присоединилась гражданская Валентина Псарева, которая потеряла дом в Бахмуте.
Для меня было большой честью работать над этим номером с ветеранами, в частности с Superhumans Center. Этот танец был о возвращении домой не только на Рождество, а в целом. Он был о пути к родным, к близким, который имеет очень большую цену,
– рассказала Алена Шоптенко.
Спецэфир "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн
Спецвыпуск "Танцев со звездами": главное
В благотворительном предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами" выступить Неля Шовкопляс, Руслана Данилкина, Павел Текучев, Даша Квиткова, Василий Байдак, Натали Солоник, Никита Добрынин, Наталка Денисенко, Наталья Островская, Женя Галич, Григорий Решетник и KOLA.
Их партнерами стали Макс Леонов, Павел Симакин, Анна Карелина, Евгений Кот, Надин, Александр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко, Виталий Загоруйко, Яна Цибульская, Юлия Сахневич и Сергей Ефремов.
Оценивали выступления участников судьи: MONATIK, Екатерина Кухар, Дмитрий Дикусар и Наталья Могилевская.
Зрительское голосование продлится 30 декабря в 00:00, победителя объявят в новогоднюю ночь. Чтобы поддержать любимую пару, нужно отправить ее номер на 7576 или позвонить на 09009000XX (XX – номер пары).