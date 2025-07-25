11-летний Райан Аркан Диха является "талисманом" индонезийских гребцов. Его задача – поднимать боевой дух команды и приносить удачу. Он впервые принял участие в традиционных соревнованиях Pacu Jalur и покорил интернет ритмичными движениями. Видео с ним заполонило тикток, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.

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Видео с мальчиком под звуки хита рэпера Melly Mike – Young Black & Rich набирают миллионы просмотров. Пользователи полюбили Райана не только за его движения, но и невероятную харизму и "ауру".

Мальчик из Индонезии стал звездой тиктока: видео

На вирусном ролике мальчик одет в традиционный малайский наряд и шляпу. Он танцует с невозмутимым лицом, пока позади него 11 взрослых управляют лодкой.

Я сам этот танец придумал. Это было абсолютно спонтанно,

– рассказал Райан.

Мальчик улыбается, когда слышит, что его танец увидел чуть ли не весь мир. Райан, который стал безумно популярным в родной стране, мечтает стать полицейским.

Кто из звезд повторяет этот тренд?

Видео с хэштегами "aura farming kid on boat" и "boat race kid aura" собирают миллионы просмотров. Пользователи пытаются повторить движения мальчика, который стал сенсацией.

К тренду присоединяются даже звезды и спортсмены. В частности, французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", игрок НФЛ Трэвис Келси и многие другие.

"ПСЖ" повторил вирусный танец: видео

Трэвис Келси повторил тренд: видео

Испанский мотогонщик Марк Маркес присоединился к тренду: видео

Автогонщик Формулы-1 Алекс Албон тоже подхватил тренд:

Ютубер Колинз Ки не упустил возможность присоединиться: видео

Напомним, ранее фраза Александра Усика "Don't push the horses", которую он сказал на пресс-конференции, стала мемом среди украинцев. Группа Мюсли UA создала из этой фразы песню – она стала вирусной в тиктоке.