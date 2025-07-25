11-річний Раян Аркан Діха є "талісманом" індонезійських веслярів. Його завдання – підіймати бойовий дух команди й приносити удачу. Він вперше взяв участь у традиційних змаганнях Pacu Jalur та підкорив інтернет ритмічними рухами. Відео з ним заполонило тікток, пише Show 24 з посиланням на BBC.

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Відео з хлопчиком під звуки хіта репера Melly Mike – Young Black & Rich набирають мільйони переглядів. Користувачі полюбили Раяна не лише за його рухи, але й неймовірну харизму та "ауру".

Хлопчик з Індонезії став зіркою тіктоку: відео

На вірусному ролику хлопчик одягнений у традиційне малайське вбрання й капелюх. Він танцює з незворушним обличчям, поки позаду нього 11 дорослих керують човном.

Я сам цей танець придумав. Це було абсолютно спонтанно,

– розповів Раян.

Хлопчик усміхається, коли чує, що його танець побачив чи не весь світ. Раян, який став шалено популярним в рідній країні, мріє стати поліціянтом.

Хто з зірок повторює цей тренд?

Відео з хештегами "aura farming kid on boat" та "boat race kid aura" збирають мільйони переглядів. Користувачі намагаються повторити рухи хлопчика, який став сенсацією.

До тренду долучаються навіть зірки та спортсмени. Зокрема, французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен", гравець НФЛ Тревіс Келсі та багато інших.

"ПСЖ" повторив вірусний танець: відео

Тревіс Келсі повторив тренд: відео

Іспанський мотогонник Марк Маркес долучився до тренду: відео

Автоперегонник Формули-1 Алекс Албон теж підхопив тренд:

Ютубер Колінз Кі не пропустив можливість долучитися: відео

Нагадаємо, раніше фраза Олександра Усика "Don't push the horses", яку він сказав на пресконференції, стала мемом серед українців. Гурт Мюслі UA створив з цієї фрази пісню – вона стала вірусною у тіктоці.