Предприниматель Влад Лиманюк, который занимается бизнесом уже 6 лет, выпустил видеоразоблачение на своем ютуб-канале, передает Show 24. В нем он подробно рассказал о том, почему не сложилось его сотрудничество с блогером-миллионщицей Таней Самбурской.

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Как началось сотрудничество Влада Лиманюка и Тани Самбурской

Влад рассказал, что предложил Тане сотрудничество в августе 2024 года. Партнерство заключалось в том, чтобы Влад и его команда создавали продукт, занимались финансами и тому подобное. Ответственность блогера – это прогрев и вовлеченность аудитории. По словам Лиманюка, они бы могли заработать около 150 тысяч долларов. Прибыль планировали поделить 50 на 50.

Перед подписанием договора к обсуждениям присоединился бойфренд Татьяны – Егор. К слову, парень в жизни общается на русском языке, что заметно в видео. Он начал менять условия договора и по словам Лиманюка, манипулировать. И Влад был заинтересован в запуске, поэтому согласился на новые условия.



Таня Самбурская с бойфрендом / Фото из инстаграм-сториз

Первые конфликты и форс-мажоры

Впоследствии появились первые проблемы: постоянные срывы сроков, сториз не выходили по плану и тому подобное. Одной из причин этих срывов Таня и ее бойфренд называли смерть бабушки блогера. Сначала Влад и команда с пониманием отнеслись к ситуации, которая сложилась в жизни блогера, и согласились подождать. Однако Самбурская начала спекулировать на теме потери, поэтому команда не выдержала. По словам Влада, с юридической точки зрения смерть близкого родственника не является освобождением от ответственности по условиям договора.

Еще один конфликт произошел из-за другого курса, где фигурировало лицо Тани Самбурской. Блогерша заявила, что не соглашалась на это, и требовала выплатить ей деньги. По словам Влада, он показывал этот проект ей раньше, но получил в ответ только молчаливое согласие. Но они подписали новый договор, а Лиманюк заплатил блогерше "несколько сотен тысяч гривен".

Начало запуска и его провал

Влад Лиманюк проанализировал сториз блогера на время, когда она должна была выполнять условия соглашения. По его словам, реклама (которой вообще не должно было быть) постоянно перевешивала количество "прогрева". По словам бизнесмена, она постоянно подводила и не выполняла обещаний по контенту. А потом уехала в отпуск.

То, что у нее больший процент – ее не интересует. То, что 90 расходов в запуске несли мы – не интересует. То, что у нее есть обязательства перед нами – тоже. О клиентах курса молчу, они вообще своего кумира не увидели. Их кумир на них забил, она даже не добавилась в чат обучения. Про обещанные уроки и эфиры я вообще молчу. Так она ценит людей, которые на нее подписаны, которые их доверяют,

– сказал Влад Лиманюк.

Лиманюк добавил еще одну причину провала запуска. В комментариях появлялись комментарии с жалобами на Самбурскую из-за рекламы "инфоскамера", который заработал деньги на ее подписчиках.

Кто такая Таня Самбурская? Подлый, хитрый манипулятор, который будет использовать любую возможность, чтобы вас обмануть и использовать, чтобы обогатиться. Все обязательства и договора – то, что можно нарушить. Ей все равно на других: партнеров, аудиторию. Она будет идти по головам, но создавать образ честной девочки и жертвы,

– подытожил бизнесмен.

Какова позиция Тани Самбурской

Блогерша первой рассказала о провальном сотрудничестве еще месяц назад в интервью Okay Eva, не называя имен. Тогда она пожаловалась на давление со стороны команды Лиманюка, который продолжался после того, как умерла ее бабушка. По словам Тани Самбурской, прогрев был для нее неорганичным, она предлагала другие варианты.

Блогерша была также не довольна тем, что ее лицо использовали для другого курса. В итоге, когда их курс запустили без ее участия, Таня Самбурская заявила, что чувствовала себя использованной.

Запуск перестал быть партнерским, потому что я потеряла доверие к человеку, с которым я это делала. Поэтому не захотела продолжать... Когда прошел вебинар, мне дают перерыв на несколько дней, потому что я и моя аудитория очень выгорела. Я еду в путешествие и вижу действия, которые показывают мне: достаточно, остановись. Человек начал продавать тот же продукт на свою аудиторию, хоть мы не закончили продавать наш продукт совместный, аргументируя тем что я пропала,

– говорила Самбурская.

Чем все завершилось

Таня Самбурская заявила, что сейчас ее конфликт с Владом Лиманюком будет рассматриваться в суде.

В мире сейчас происходят гораздо более важные события, чем ср*чи между блогерами. Меня жизнь научила, что взрослый подход в случае конфликта – это юридическое поле,

– сообщила она.



Суд решит конфликт между блогерами / Фото из инстаграм-сториз

Тем временем Влад Лиманюк думает о том, чтобы выпустить вторую часть видео. В ней он обещает рассказать не так о сотрудничестве с Таней Самбурской, как об "обмане рекламодателей, манипуляции с бухгалтерским учетом, циничную реакцию на трагические события в Украине".

Как реагируют в сети

Пользователи сети поделились на два лагеря. Одни поддерживают Влада Лиманюка и благодарят его за правду и все доказательства.

"Давно отписалась от нее, надоел образ постоянной жертвы. Они со своим кавалером друг друга стоят. Спасибо за правду";

"Все по факту, четко и ясно. Неудивительно, что многие блогеры завершили с ней сотрудничество. Ты молодец, что открыл правду";

"Я хочу, чтобы это видео увидело как можно больше подписчиков "Танюши". Никогда не понимала ее популярности и почему ее так все сильно любят";

"Всегда видела в этом человеке лицемерие, не удивительно, почему она не общается с сестрой. Уверена, там причина совсем другая, чем подает ее Таня";

Другие стали на защиту Тани Самбурской. Они предполагают, что Лиманюк просто наживается на имени известного блогера.