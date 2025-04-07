Підприємець Влад Лиманюк, який займається бізнесом вже 6 років, випустив відеовикриття на своєму ютуб-каналі, передає Show 24. У ньому він детально розповів про те, чому не склалася його співпраця з блогеркою-мільйонницею Танею Самбурською.

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Як почалась співпраця Влада Лиманюка й Тані Самбурської

Влад розповів, що запропонував Тані співпрацю у серпні 2024 року. Партнерство полягало в тому, щоб Влад та його команда створювали продукт, займались фінансами тощо. Відповідальність блогерки – це прогрів та залученість аудиторії. За словами Лиманюка, вони б могли заробити близько 150 тисяч доларів. Прибуток планували поділити 50 на 50.

Перед підписанням договору до обговорень долучився бойфренд Тетяни – Єгор. До слова, хлопець у житті спілкується російською мовою, що помітно у відео. Він почав змінювати умови договору й за словами Лиманюка, маніпулювати. Та Влад був зацікавлений у запуску, тому погодився на нові умови.



Таня Самбурська з бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіз

Перші конфлікти та форс-мажори

Згодом з'явилися перші проблеми: постійні зриви термінів, сторіз не виходили за планом тощо. Однією з причин цих зривів Таня та її бойфренд називали смерть бабусі блогерки. Спочатку Влад та команда з розумінням поставились до ситуації, яка склалася у житті блогерки, та погодилися зачекати. Однак Самбурська почала спекулювати на темі втрати, тож команда не витримала. За словами Влада, з юридичного погляду смерть близького родича не є звільненням від відповідальності щодо умов договору.

Ще один конфлікт стався через інший курс, де фігурувало обличчя Тані Самбурської. Блогерка заявила, що не погоджувалась на це, й вимагала виплатити їй кошти. За словами Влада, він показував цей проєкт їй раніше, але отримав у відповідь тільки мовчазну згоду. Але вони підписали новий договір, а Лиманюк заплатив блогерці "декілька сотень тисяч гривень".

Початок запуску та його провал

Влад Лиманюк проаналізував сторіз блогерки на час, коли вона мала виконувати умови угоди. За його словами, реклама (якої взагалі не мало бути) постійно переважувала кількість "прогріву". За словами бізнесмена, вона постійно підводила та не виконувала обіцянок щодо контенту. А згодом поїхала у відпустку.

Те, що у неї більший відсоток – її не цікавить. Те, що 90 витрат в запуску несли ми – не цікавить. Те, що в неї є зобов'язання перед нами – теж. Про клієнтів курсу мовчу, вони взагалі свого кумира не побачили. Їх кумир на них забив, вона навіть не додалась в чат навчання. Про обіцяні уроки та ефіри я взагалі мовчу. Так вона цінує людей, які на неї підписані, які їх довіряють,

– сказав Влад Лиманюк.

Лиманюк додав ще одну причину провалу запуску. У коментарях з'являлися коментарі зі скаргами на Самбурську через рекламу "інфоскамера", який заробив гроші на її підписниках.

Хто така Таня Самбурська? Підлий, хитрий маніпулятор, який буде використовувати будь-яку можливість, щоб вас обманути й використати, щоб збагатитися. Всі зобов'язання й договори – те, що можна порушити. Їй однаково на інших: партнерів, аудиторію. Вона буде йти по головах, але створювати образ чесної дівчинки та жертви,

– підсумував бізнесмен.

Яка позиція Тані Самбурської

Блогерка першою розповіла про провальну співпрацю ще місяць тому в інтерв'ю Okay Eva, не називаючи імен. Тоді вона поскаржилась на тиск з боку команди Лиманюка, який тривав після того, як померла її бабуся. За словами Тані Самбурської, прогрів був для неї неорганічним, вона пропонувала інші варіанти.

Блогерка була також не задоволена тим, що її обличчя використали для іншого курсу. В підсумку, коли їхній курс запустили без її участі, Таня Самбурська заявила, що відчувала себе використаною.

Запуск перестав бути партнерським, бо я втратила довіру до людини, з якою я це робила. Тому не захотіла продовжувати... Коли пройшов вебінар, мені дають перерву на кілька днів, бо я і моя аудиторія дуже вигоріла. Я їду в подорож і бачу дії, які показують мені: досить, зупинись. Людина почала продавати той самий продукт на свою аудиторію, хоч ми не закінчили продавати наш продукт спільний, аргументуючи тим що я пропала,

– казала Самбурська.

Чим все завершилось

Таня Самбурська заявила, що зараз її конфлікт з Владом Лиманюком буде розглядатися у суді.

У світі зараз відбуваються набагато важливіші події, ніж ср*чі між блогерами. Мене життя навчило, що дорослий підхід у випадку конфлікту – це юридичне поле,

– повідомила вона.



Суд вирішить конфлікт між блогерами / Фото з інстаграм-сторіз

Тим часом Влад Лиманюк думає про те, щоб випустити другу частину відео. У ній він обіцяє розповісти не так про співпрацю з Танею Самбурською, як про "обман рекламодавців, маніпуляції з бухгалтерським обліком, цинічну реакцію на трагічні події в Україні".

Як реагують у мережі

Користувачі мережі поділилися на два табори. Одні підтримують Влада Лиманюка й дякують йому за правду та всі докази.

"Давно відписалась від неї, надоїв образ постійної жертви. Вони зі своїм кавалером один одного варті. Дякуємо за правду";

"Все по факту, чітко та ясно. Не дивно, що багато блогерів завершили з нею співпрацю. Ти молодець, що відкрив правду";

"Я хочу, щоб це відео побачило якомога більше підписників "Танюші". Ніколи не розуміла її популярності та чому її так всі сильно люблять";

"Завжди бачила в цій людині лицемірство, не дивно, чому вона не спілкується з сестрою. Впевнена, там причина зовсім інша, ніж подає її Таня";

Інші стали на захист Тані Самбурської. Вони припускають, що Лиманюк просто наживається на імені відомого блогера.