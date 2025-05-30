Тарас Цимбалюк замиловал фотографией с родителями: на кого похож актер

Тарас Цимбалюк показался с родителями. Актер поделился фотографией, сделанной в его родном городе.

Фотографию с родителями Цимбалюк опубликовал в инстаграме, передает Show 24. В комментариях поклонники отмечают, что актер похож на отца.

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Тарас Цимбалюк поделился селфи с мамой Татьяной Васильевной, папой Василием Васильевичем и псом. Они сфотографировались в родном городе актера – Корсунь-Шевченковском Черкасской области.

Мои родные,

– подписал фото актер.

Однако, очевидно, это архивная фотография. Заметно, что деревья без листьев, а сейчас они уже позеленели.

Тарас Цимбалюк с родителями / Фото из инстаграма актера

В комментариях под фото поклонники пишут приятные слова Тарасу Цимбалюку и его семье. Некоторые отмечают, что актер очень похож на отца.

"Замечательная семья".

"Какие красивые!"

"Невероятные люди с большим украинским сердцем".

"Копия отец".

"Вы невероятные люди! Мира и добра на многие и благие лета!"

"Тарас похож на папу".

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