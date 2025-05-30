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Show24 Украинские звезды Тарас Цимбалюк
30 мая, 12:31
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Тарас Цимбалюк замиловал фотографией с родителями: на кого похож актер

Мария Примыч
Основні тези
  • Тарас Цимбалюк поделился фотографией с родителями из родного города Корсунь-Шевченковский.
  • Поклонники в комментариях отметили сходство актера с отцом и выразили теплые слова семье.

Тарас Цимбалюк показался с родителями. Актер поделился фотографией, сделанной в его родном городе.

Фотографию с родителями Цимбалюк опубликовал в инстаграме, передает Show 24. В комментариях поклонники отмечают, что актер похож на отца.

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Тарас Цимбалюк поделился селфи с мамой Татьяной Васильевной, папой Василием Васильевичем и псом. Они сфотографировались в родном городе актера – Корсунь-Шевченковском Черкасской области.

Мои родные, 
– подписал фото актер.

Однако, очевидно, это архивная фотография. Заметно, что деревья без листьев, а сейчас они уже позеленели.

Тарас Цимбалюк с родителями / Фото из инстаграма актера

В комментариях под фото поклонники пишут приятные слова Тарасу Цимбалюку и его семье. Некоторые отмечают, что актер очень похож на отца.

  • "Замечательная семья".
  • "Какие красивые!"
  • "Невероятные люди с большим украинским сердцем".
  • "Копия отец".
  • "Вы невероятные люди! Мира и добра на многие и благие лета!"
  • "Тарас похож на папу".

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