Будущий "Холостяк" Цимбалюк впервые за долгое время показал свою сестру: редкое фото

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который недавно объявил об участии в романтическом реалити "Холостяк", раскрыл интересные факты о своей семье. Он признался, имеет ли родных братьев и сестер.

К тому же показал кадры из семейного архива. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тараса Цимбалюка.

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Так, на вопрос о наличии братьев или сестер, актер ответил, что имеет родную сестру Ольгу, и опубликовал их совместное фото.



Тарас Цимбалюк с родной сестрой / Скриншот из инстаграм-сторис

Известно, что Ольга на 8 лет старше Тараса. На ее странице в инстаграм указано, что девушка работает стилистом и моделью.

Стоит отметить, что накануне актер показал, как выглядит его мама.

Интерес к личной жизни Тараса Цимбалюка значительно возрос после анонсирования его участия в 14 сезоне популярного реалити-шоу "Холостяк", где он будет искать свою любовь. Премьера нового сезона с участием украинского актера запланирована на осень этого года, поэтому поклонницы уже активно подают заявки на участие в проекте.

На днях Тарас Цимбалюк сам объяснил, почему решил принять участие в "Холостяке".