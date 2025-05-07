До того ж показав кадри з сімейного архіву. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тараса Цимбалюка.

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Так, на запитання щодо наявності братів чи сестер, актор відповів, що має рідну сестру Ольгу, та опублікував їхнє спільне фото.



Тарас Цимбалюк з рідною сестрою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Відомо, що Ольга на 8 років старша за Тараса. На її сторінці в інстаграм зазначено, що дівчина працює стилісткою і моделлю.

Варто зазначити, що напередодні актор показав, який вигляд має його мама.

Інтерес до особистого життя Тараса Цимбалюка значно зріс після анонсування його участі у 14 сезоні популярного реаліті-шоу "Холостяк", де він шукатиме своє кохання. Прем'єра нового сезону за участі українського актора запланована на осінь цього року, тож шанувальниці вже активно подають заявки на участь у проєкті.

Днями Тарас Цимбалюк сам пояснив, чому вирішив взяти участь у "Холостяку".