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Show24 Украинские звезды Приехала в Киев: Тарас Цимбалюк впервые за долгое время показал свою маму
12 марта, 09:57
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Приехала в Киев: Тарас Цимбалюк впервые за долгое время показал свою маму

Мария Касий
Основні тези
  • Тарас Цимбалюк поделился редким семейным фото с мамой, которая приехала к нему в Киев.
  • Пользователи социальных сетей отреагировали на семейное фото.

Тарас Цимбалюк поделился редким семейным снимком. Актер впервые за долгое время показал фанам, как выглядит его мама.

Тарас Цимбалюк поделился, что мама приехала к нему в гости в Киев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актера.

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В столице Тарас и Татьяна Васильевна сделали совместное фото. Актер позировал в широких штанах, кедах и черной кожаной куртке. Его мама тоже выбрала стильный наряд в коричнево-бордовых оттенках – прямых брюках, кофточке и короткой куртке, дополнив образ сумкой.

Мамочка приехала,
– лаконично сообщил Цимбалюк.


Тарас Цимбалюк с мамой / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

Пользователи лайками и комментариями отреагировали на семейное фото Тараса Цимбалюка и засыпали их комплиментами:

  • "Возле мамы такой скромный";
  • "Очень красивая мама";
  • "Такой большой маленький мальчик рядом с мамой";
  • "Скучает мама по сыну";
  • "Какие стильные";
  • "Какая шикарная женщина, теперь все понятно, в кого вы удались".

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