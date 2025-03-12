Приехала в Киев: Тарас Цимбалюк впервые за долгое время показал свою маму

Тарас Цимбалюк поделился редким семейным снимком. Актер впервые за долгое время показал фанам, как выглядит его мама.

Тарас Цимбалюк поделился, что мама приехала к нему в гости в Киев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актера.

К слову "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо впервые станет мамой

В столице Тарас и Татьяна Васильевна сделали совместное фото. Актер позировал в широких штанах, кедах и черной кожаной куртке. Его мама тоже выбрала стильный наряд в коричнево-бордовых оттенках – прямых брюках, кофточке и короткой куртке, дополнив образ сумкой.

Мамочка приехала,

– лаконично сообщил Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк с мамой / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

Пользователи лайками и комментариями отреагировали на семейное фото Тараса Цимбалюка и засыпали их комплиментами:

"Возле мамы такой скромный";

"Очень красивая мама";

"Такой большой маленький мальчик рядом с мамой";

"Скучает мама по сыну";

"Какие стильные";

"Какая шикарная женщина, теперь все понятно, в кого вы удались".

Звездные родители и дети: последние новости