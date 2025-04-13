Тарас Цимбалюк пожаловался на проблемы со здоровьем: "Очень себя накрутил"
- Тарас Цимбалюк обратился к врачу из-за проблем с сердцем, ему диагностировали экстрасистолию.
- После консультации с врачом актеру разрешили продолжать тренировки с советом больше восстанавливаться.
- После двухнедельного перерыва Цимбалюк вернулся к занятиям спортом и планирует наверстать упущенное.
Украинский актер Тарас Цимбалюк рассказал о своем здоровье. Звезда "Поймать Кайдаша" признался, что обратился к врачу после тревожных проблем с сердцем.
Тарас Цимбалюк поделился деталями в инстаграм-сториз, передает Show 24. Актер признался, что волновался перед встречей с врачами.
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Цимбалюк сообщил, что ему диагностировали экстрасистолию – это нарушение сердечного ритма. Причиной этого стал напряженный график и не только.
У меня были какие-то подозрительные проблемы с сердцем, я себя очень накрутил. Пошел к врачу. Точнее, сразу к нескольким. У меня была аритмия. Точнее – экстрасистолия. Немного е*баные нервы, немного нехватка электролитов, немного график,
– объяснил актер.
Тарас Цимбалюк о проблемах со здоровьем / Фото из инстаграм-сториз
Тарас Цимбалюк о проблемах со здоровьем / Фото из инстаграм-сториз
После очередной встречи с врачом актеру разрешили продолжать тренировки. И посоветовали больше восстанавливаться, заниматься спортом в меру, пить щелочную воду.
После двухнедельного перерыва Тарас Цимбалюк вернулся в спортзал и показал, как выглядит сейчас. Актер планирует наверстать упущенное.
Тарас Цимбалюк вернулся к спорту / Фото из инстаграм-сториз
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