В видео на трек, посвященный 7 смертным грехам, Мишина появляется в разных образах, которые олицетворяют человеческие слабости и соблазны, пишет Show 24.

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По сюжету клипа, действие происходит в отеле, где каждая комната символизирует один из грехов: похоть, гордыню, обжорство, жадность, зависть, лень и гнев. Ivan NAVI встречается с собственными соблазнами, которые воплощает девушка, которую он любит.

Грехи – это отражение многих конфликтов, которые происходят внутри нас. "Вылечиться" от этого состояния можно только увидев всю их истинную природу, столкнувшись с ними лицом к лицу. Тогда выбор будет за вами – поддаваться соблазнам снова и снова или выйти из этого круга и выбрать внутренний покой,

– объяснил певец.

Ivan NAVI – "Грехи": смотрите видео онлайн

Режиссером видеоработы стал Даниил Демехин, для которого этот проект стал одним из дебютных. Ранее Демехин работал как режиссер-постановщик концертных номеров, в частности для Евровидения. Именно он предложил концепцию показать смертные грехи как олицетворение темных сторон человеческой натуры.

Напомним, недавно Ксения Мишина ушла из патриотического шоу "Я люблю Украину" после четырех сезонов работы. Потом Мишина прокомментировала свое увольнение с ТЕТ.