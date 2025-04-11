У відео на трек, присвячений 7 смертним гріхам, Мішина з'являється в різних образах, які уособлюють людські слабкості та спокуси, пише Show 24.

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За сюжетом кліпу, дія відбувається в готелі, де кожна кімната символізує один із гріхів: похіть, гординю, обжерливість, жадібність, заздрість, лінь та гнів. Ivan NAVI зустрічається з власними спокусами, які втілює дівчина, яку він кохає.

Гріхи – це віддзеркалення багатьох конфліктів, які відбуваються всередині нас. "Вилікуватись" від цього стану можна лише побачивши всю їх справжню природу, зіткнувшись з ними віч-на-віч. Тоді вибір буде за вами – піддаватись спокусам знову і знову чи вийти з цього кола та обрати внутрішній спокій,

– пояснив співак.

Ivan NAVI – "Гріхи": дивіться відео онлайн

Режисером відеороботи став Данило Дємєхін, для якого цей проєкт став одним із дебютних. Раніше Дємєхін працював як режисер-постановник концертних номерів, зокрема для Євробачення. Саме він запропонував концепцію показати смертні гріхи як уособлення темних сторін людської натури.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина пішла з патріотичного шоу "Я люблю Україну" після чотирьох сезонів роботи. Згодом Мішина прокоментувала своє звільнення з ТЕТ.