Тарас Цимбалюк поділився деталями в інстаграм-сторіз, передає Show 24. Актор зізнався, що хвилювався перед зустріччю з лікарями.

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Цимбалюк повідомив, що йому діагностували екстрасистолію – це порушення серцевого ритму. Причиною цього став напружений графік і не тільки.

У мене були якісь підозрілі негаразди з серцем, я себе дуже накрутив. Пішов до лікаря. Точніше, одразу до декількох. В мене була аритмія. Точніше – екстрасистолія. Трохи й*бані нерви, трохи нестача електролітів, трохи графік,

– пояснив актор.



Тарас Цимбалюк про проблеми зі здоров'ям / Фото з інстаграм-сторіз



Тарас Цимбалюк про проблеми зі здоров'ям / Фото з інстаграм-сторіз

Після чергової зустрічі з лікарем актору дозволили продовжувати тренування. Та порадили більше відновлюватися, займатися спортом в міру, пити лужну воду.

Після двотижневої перерви Тарас Цимбалюк повернувся у спортзал та показав, який вигляд має зараз. Актор планує надолужити втрачене.



Тарас Цимбалюк повернувся до спорту / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше Тарас Цимбалюк вперше за довгий час показав свою маму. Тетяна Василівна провідала зіркового сина й приїхала до Києва.