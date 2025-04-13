Тарас Цимбалюк поделился деталями в инстаграм-сториз, передает Show 24. Актер признался, что волновался перед встречей с врачами.

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Цимбалюк сообщил, что ему диагностировали экстрасистолию – это нарушение сердечного ритма. Причиной этого стал напряженный график и не только.

У меня были какие-то подозрительные проблемы с сердцем, я себя очень накрутил. Пошел к врачу. Точнее, сразу к нескольким. У меня была аритмия. Точнее – экстрасистолия. Немного е*баные нервы, немного нехватка электролитов, немного график,

– объяснил актер.



Тарас Цимбалюк о проблемах со здоровьем / Фото из инстаграм-сториз



Тарас Цимбалюк о проблемах со здоровьем / Фото из инстаграм-сториз

После очередной встречи с врачом актеру разрешили продолжать тренировки. И посоветовали больше восстанавливаться, заниматься спортом в меру, пить щелочную воду.

После двухнедельного перерыва Тарас Цимбалюк вернулся в спортзал и показал, как выглядит сейчас. Актер планирует наверстать упущенное.



Тарас Цимбалюк вернулся к спорту / Фото из инстаграм-сториз

Ранее Тарас Цимбалюк впервые за долгое время показал свою маму. Татьяна Васильевна навестила звездного сына и приехала в Киев.