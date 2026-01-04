Не хотел делать это бесплатно, – Тарас Цимбалюк впервые рассказал о заработке на "Холостяке"

Укр Рус
4 января, 16:53
София Хомишин
  • Тарас Цимбалюк рассказал, что заработал на "Холостяке" столько же, сколько в кино, договорившись об оплате за съемочные дни.
  • После участия в шоу его гонорары в кино и рекламе выросли.

Главным героем романтического реалити "Холостяк-14" стал украинский актер Тарас Цимбалюк. После завершения шоу он дал первое интервью, где рассказал о своем заработке на проекте.

Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Okay Eva. 

По словам Тараса Цимбалюка, на "Холостяке" он заработал так же как в кино.

У меня не возникла мысль, что я хочу пойти и заработать. Я не хотел конечно терять свой ресурс и бесплатно это делать. Поэтому я пришел к Юле, продюсеру, и говорю: "Давай просто разобьем это на съемочные дни, и вы мне будете платить, как я прошу в полном метре",
– рассказал актер.

В то же время он добавил, что после участия в проекте его гонорары в кино и рекламе выросли.

Что известно о 14 сезоне "Холостяка"?

  • Всего вышло 11 выпусков реалити. Первый эпизод зрители увидели 17 октября 2025 года, а финал – 26 декабря.
  • 2 января 2026 года показали пост-шоу "Холостяка", где стало известно, что отношения Тараса с победительницей проекта, моделью Надин Головчук, не сложились.
  • Всего за сердце звезды "Поймать Кайдаша" соревновались 16 девушек.
  • Интересно, что после завершения шоу Цимбалюка "шиперят" с финалисткой проекта Анастасией Половинкиной.